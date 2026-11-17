Le navire de transbordement INTER SYDNEY, exploité par la compagnie maritime CAIROS, a accosté au terminal à conteneurs du port Sud de Port-Soudan, avec une cargaison de 1 445 EVP, à l'importation et à l'exportation.

En provenance du port turc de Mersin, via le port de Jeddah, en Arabie saoudite, le navire fait escale à Port-Soudan avant de poursuivre sa route vers le port indien de Nhava Sheva.

Il s'agit de sa troisième escale au port Sud, témoignant de la continuité du trafic des navires de transbordement et du rôle de cette infrastructure dans l'accueil des conteneurs, ainsi que dans la connexion des routes du commerce maritime aux réseaux portuaires régionaux et internationaux.