Le Bureau national du syndicat des propriétaires d'officine de Tunisie (SPOT) a exprimé, lundi, son étonnement face aux mesures prises par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé, liées au travail quotidien du pharmacien ainsi que l'accès du patient à ses médicaments, sans concertation préalable avec les pharmaciens.

Le Bureau national du SPOT a souligné que l'application de ces mesures concerne les dossiers des ordonnances médicales comportant des « commandes confirmées » soumises au visa de l'Agence du médicament en attendant de vérifier si cette décision s'applique à l'ensemble des ordonnances portant la mention « commande confirmée ».

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'application de la décision du ministère de la santé en date du 13 novembre 2026, relative à la facturation du traitement des dossiers des commandes confirmées.

Il a relevé qu'à l'issu du communiqué de l'Agence tunisienne du médicament et des produits de santé publié le 14 novembre courant, des frais de 50 dinars ont été fixés pour le traitement de ces dossiers, englobant un seul médicament ou plusieurs, qui doivent être déposés ou transférée à l'Agence, conformément aux procédures figurant dans le même communiqué.

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Le syndicat a expliqué que la nouvelle démarche impose au pharmacien et au patient de vérifier la disponibilité du médicament, de remplir un bon de commande, d'acheter un timbre fiscal de 5 dinars auprès de la recette des finances et se rendre au bureau de poste pour déposer la somme de 50 dinars ou présenter un justificatif de virement bancaire au profit de l'Agence et récupérer, par la suite, le récépissé de dépôt auprès de la direction régionale de l'Agence.

Le communiqué précise également que le dossier doit être déposé auprès du service concerné de l'Agence entre 8 heures et 13 heures et de retourner sur place, le jour suivant, pour récupérer l'autorisation, avant de se rendre à la pharmacie centrale pour retirer le médicament, sous réserve de sa disponibilité.