S'il est un obstacle qui freine l'exécution rapide des projets et des programmes en Tunisie, c'est bien la lenteur administrative. Elle est à l'origine de nombreux blocages. À cela s'ajoute l'immobilisme d'un grand nombre de hauts responsables qui, face à un projet en panne, hésitent à trancher et préfèrent se retrancher dans leur bureau.

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a affirmé, samedi 14 novembre au Palais du Bardo, que «le problème dans l'exécution des programmes régionaux de développement ne réside pas dans le manque de crédits mais dans la lenteur de leur utilisation et de la réalisation des projets». Il fait ainsi écho aux déclarations du Président de la République, Kaïs Saïed, allant dans le même sens.

Un constat partagé au sommet de l'État

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À maintes reprises, le Chef de l'État n'a eu de cesse de pointer du doigt et de dénoncer ce phénomène. En février, à Carthage, lors d'un entretien avec Sarra Zaâfrani Zenzri, il a estimé que la Tunisie a besoin d'une «révolution administrative» accompagnée d'une « révolution culturelle», en plus de la révolution législative. Près de deux mois plus tard, le 6 avril, en visite à Monastir, il a dénoncé une lenteur injustifiée dans le traitement des dossiers relatifs aux biens saisis.

Le 4 mai, toujours à Carthage, en présence de la Cheffe du gouvernement et du ministre de l'Équipement, il a appelé à s'attaquer aux vraies causes qui freinent les projets, en particulier les complications et procédures administratives des marchés publics, et a demandé que les nouveaux textes aident à dépasser la bureaucratie. Quinze jours plus tard, le 19 mai, à La Kasbah puis lors d'une tournée à Nabeul, il a jugé que les dysfonctionnements des services publics ne peuvent plus être tolérés et que le maintien de la situation actuelle, à tous les niveaux, n'est plus acceptable. Sur place, il a d'ailleurs inspecté la route Nabeul-Kélibia, un chantier lancé en 2018 et toujours inachevé malgré des financements disponibles.

Après l'été, plus précisément le 15 septembre, il est revenu à la charge à Carthage, en présence de la Cheffe du gouvernement et du ministre de l'Économie, déplorant de nouveau les hésitations constantes et l'attentisme de hauts responsables. Sa formule est sans équivoque, «un responsable doit assumer son rôle ou s'en aller». Plus largement, le Président pointe régulièrement du doigt l'administration publique, qu'il désigne parfois comme «le parti de l'administration» ou comme une force d'inertie et de blocage face aux réformes de l'État.

Des chiffres qui interrogent

Lors de la plénière consacrée à la présidence du gouvernement dans le projet de budget 2027, le chef de cabinet de la Cheffe du gouvernement, Moncef Hamdi, a détaillé devant les députés le volet de la réforme administrative. Il a expliqué que, sur environ 3 300 procédures administratives recensées, 2 250 sont «en cours de simplification», soit 70 % d'avancement. Le chiffre, mis en avant à la tribune, fait bonne figure. Il pose pourtant une question simple. De quoi parle-t-on exactement ?

«En cours» ne veut pas dire «achevé». Combien de ces démarches ont réellement été raccourcies ? Combien de guichets, de tampons, de pièces justificatives ont disparu ? On apprend seulement que les documents exigés ont été réduits dans « plus de 30 % » des procédures, ce qui signifie que, dans près de sept cas sur dix, le citoyen fournit encore les mêmes papiers.

Le paradoxe est là. La simplification prend elle-même la forme d'une procédure, avec son inventaire, sa plateforme, son tableau de bord et sa circulaire. Ces outils sont utiles certes, mais ils prennent du temps, alors que les députés demandaient précisément d'aller plus vite. Ils réclament la numérisation, l'interconnexion des administrations, la fin des pièces redondantes. Or, ces chantiers sont évoqués depuis des années et la réponse reste largement au futur, avec un tableau de bord «en cours de mise en place» et une plateforme dont seul le premier volet est achevé.

C'est précisément contre cela que le Président de la République met en garde, une réforme qui s'enlise dans ses propres procédures au lieu de livrer des résultats visibles.

Le citoyen, messager malgré lui

L'exemple de l'échange de documents entre administrations est révélateur. Carte d'identité, extrait de naissance, registre des entreprises, identifiant fiscal, autant de pièces que tout usager a déjà fournies à maintes reprises.

Qu'en 2026 l'État soit encore en train de faciliter leur circulation entre ses propres services dévoile l'ampleur du retard. Le citoyen n'a pas à jouer le rôle de messager entre deux bureaux. Il y a aussi un risque de lassitude.

À force d'annoncer des plateformes uniques et des réformes en cours, on installe l'idée que l'administration se réforme surtout dans les discours.

La confiance se gagne par des preuves concrètes, comme une démarche qui prenait trois semaines et en prend trois jours, une pièce qu'on ne demande plus ou une réponse obtenue sans déplacement.

Au demeurant, la simplification administrative n'est pas un chantier technique parmi d'autres.

C'est le point où l'État rencontre chacun de nous. Elle se juge donc à ce qu'on ressent au guichet, pas à un pourcentage.