Les campagnes de sensibilisation se multiplient, les dispositifs juridiques évoluent et les mécanismes de prise en charge se développent. Pourtant, les violences faites aux femmes persistent. Ce constat invite à s'interroger non seulement sur l'efficacité des réponses adoptées, mais aussi sur la manière dont nous posons le problème. Car lutter contre la violence ne consiste pas uniquement à réparer ses conséquences. Il faut aussi comprendre ce qui la rend possible, ce qui la banalise et ce qui permet sa reproduction.

Chaque année, les violences faites aux femmes font l'objet de campagnes, de rencontres, de formations et de déclarations institutionnelles. Ces initiatives sont nécessaires. Elles contribuent à rendre le phénomène visible, à libérer la parole et à rappeler les obligations des pouvoirs publics. Les avancées législatives et les mécanismes de protection constituent également des acquis essentiels.

Mais une question demeure : pourquoi, malgré ces efforts, les violences continuent-elles de se reproduire ?

La réponse ne peut se limiter à un manque de sensibilisation ou à l'insuffisance des dispositifs existants. Elle exige un changement de regard. Nous devons passer d'une approche centrée principalement sur les manifestations du phénomène à une analyse de ses causes profondes et des mécanismes qui le maintiennent.

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Comprendre le problème avant de multiplier les solutions

Dans les sciences de gestion, la résolution d'un problème commence par un diagnostic. Une organisation qui rencontre des dysfonctionnements ne peut durablement les résoudre en intervenant uniquement sur leurs manifestations. Elle doit identifier les facteurs qui les produisent : les pratiques internes, les rapports de pouvoir, les procédures défaillantes, les modes de décision ou encore les comportements tolérés par son environnement.

Cette logique mérite d'être mobilisée dans l'analyse des violences faites aux femmes.

Prenons un exemple. Lorsqu'une femme victime de violence renonce à déposer plainte, il ne suffit pas de conclure à un manque de confiance dans les institutions. Il faut examiner ce qui explique cette défiance. La victime craint-elle de ne pas être protégée ? Redoute-t-elle les représailles ? Anticipe-t-elle le jugement de son entourage ? A-t-elle déjà vécu une expérience institutionnelle décourageante ? Les procédures sont-elles accessibles et confidentielles ? Les professionnels concernés disposent-ils de la formation et des moyens nécessaires ?

Chaque réponse ouvre une nouvelle question. L'objectif n'est pas de rechercher une cause unique, mais de reconstituer une chaîne de facteurs qui, ensemble, peuvent conduire à l'abandon d'une démarche ou à la répétition de la violence.

Des outils comme la méthode des « cinq pourquoi », utilisée dans l'analyse des dysfonctionnements organisationnels, peuvent aider à approfondir ce diagnostic. Ils ne constituent toutefois pas une explication suffisante d'un phénomène social aussi complexe. Ils doivent être associés à des données, à des enquêtes de terrain et à une analyse des rapports sociaux, économiques, culturels et institutionnels.

Les travaux de Lori Heise sur le modèle écologique de la violence montrent justement que celle-ci ne relève pas d'un seul facteur. Elle se construit à l'intersection de facteurs individuels, relationnels, communautaires et sociétaux. Cette lecture rappelle qu'une politique efficace doit tenir compte de plusieurs niveaux d'intervention.

Il n'existe pas de solution universelle

Un autre enseignement des sciences de gestion mérite notre attention : la théorie de la contingence. Elle repose sur une idée simple : il n'existe pas une seule manière optimale de répondre à toutes les situations. L'efficacité d'une solution dépend notamment du contexte, des acteurs concernés, des ressources disponibles et des caractéristiques du problème.

Appliquée à la lutte contre les violences faites aux femmes, cette approche conduit à remettre en question les réponses standardisées.

Les facteurs qui empêchent une femme vivant en milieu rural de signaler des violences ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux rencontrés par une femme en milieu urbain. Les obstacles auxquels se heurte une femme économiquement dépendante peuvent différer de ceux d'une femme disposant de ressources financières. Les violences au sein de la famille, dans l'espace public, au travail ou dans les institutions ne se manifestent pas toujours selon les mêmes mécanismes.

Une campagne nationale uniforme peut contribuer à sensibiliser l'opinion, mais elle ne répondra pas nécessairement aux besoins spécifiques de chaque groupe. De même, la création d'un mécanisme de signalement ne garantit pas, à elle seule, son accessibilité, sa confidentialité ou la protection effective des personnes concernées.

Il ne s'agit pas de relativiser les droits des femmes ni de réduire les obligations de l'État. Les principes de protection, d'égalité, de dignité et de responsabilité doivent rester les mêmes. Ce sont les modalités de mise en oeuvre qui doivent être adaptées aux réalités du terrain.

Faire de la prévention une responsabilité institutionnelle

Cette réflexion invite également à dépasser une conception de la lutte contre les violences qui repose essentiellement sur la réaction après les faits.

La prévention suppose d'examiner les environnements dans lesquels les comportements violents peuvent apparaître, être tolérés ou rester impunis. Elle implique d'interroger les pratiques professionnelles, les mécanismes de signalement, les procédures disciplinaires, les rapports hiérarchiques et les conditions dans lesquelles les victimes peuvent demander de l'aide sans craindre de nouvelles représailles.

Les institutions ne doivent donc pas seulement se demander combien de campagnes elles ont organisées ou combien de formations elles ont dispensées. Elles doivent aussi évaluer les changements réellement produits : les victimes accèdent-elles plus facilement à la protection? Les signalements sont-ils traités dans des délais raisonnables ? Les auteurs de violences répondent-ils de leurs actes ? Les dispositifs garantissent-ils la confidentialité et préviennent-ils les représailles ? Les mêmes dysfonctionnements se reproduisent-ils ?

Ces questions permettent de passer d'une logique d'activité à une logique de résultats.

Elles rappellent aussi que la responsabilité de prévenir les violences ne peut être transférée aux seules femmes, aux associations ou aux structures spécialisées. Elle engage l'ensemble des institutions et des acteurs qui disposent d'un pouvoir de décision, d'action et de contrôle.

Changer de méthode pour produire de véritables résultats

La lutte contre les violences faites aux femmes ne manque ni de discours ni de recommandations. Elle a besoin d'une capacité accrue à comprendre les situations, à identifier les causes, à mesurer les résultats et à corriger les interventions qui ne fonctionnent pas.

Cela suppose de considérer chaque politique de prévention comme une démarche qui doit être évaluée et ajustée. Une mesure ne devient pas efficace parce qu'elle a été adoptée, annoncée ou reproduite dans plusieurs contextes. Son efficacité doit être démontrée par ses effets concrets sur la sécurité, les droits et les conditions de vie des femmes.

Au fond, la question n'est pas seulement de savoir ce que nous faisons contre les violences. Elle est de savoir si nous comprenons suffisamment les mécanismes qui les produisent pour pouvoir les empêcher.

Tant que nous nous contenterons de traiter les conséquences sans interroger les causes, nous risquons de multiplier les dispositifs sans transformer les réalités. La véritable ambition doit être plus exigeante : faire en sorte que les institutions ne se limitent plus à intervenir lorsque la violence a eu lieu, mais qu'elles soient capables d'identifier, de prévenir et de neutraliser les conditions qui la rendent possible.

Une politique publique ne se mesure pas au nombre de ses engagements, mais à sa capacité à changer la réalité. Et le succès de la lutte contre les violences faites aux femmes ne devrait pas se mesurer uniquement au nombre de victimes prises en charge, mais aussi au nombre de violences que la société et ses institutions auront réussi à empêcher.