Nos étudiants, tout comme nos élèves et leurs parents, rencontrent toutes les difficultés imaginables lorsqu'ils ont affaire à l'administration. Dans les établissements scolaires ou universitaires, le courant passe très mal entre les différents acteurs en présence. L'un accuse l'autre d'être la cause de ce déficit de communication. Mais dans tous les cas, c'est l'élève et l'étudiant qui en font les frais.

Ces contre-temps posent un véritable problème tant pour les uns que pour les autres. Et, au premier chef, à l'élève et l'étudiant.

Il y a, d'abord, cette barrière "infranchissable" entre les différents personnels administratifs, pédagogiques et d'encadrement. Cela concerne, évidemment, les établissements scolaires. Là, le déficit de communication est on ne peut plus problématique.

Il est difficile de rencontrer la personne adéquate et disponible pour répondre à une simple requête de l'élève ou de ses parents ou des tuteurs.

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Le premier responsable n'étant pas disponible ou invisible, il est rare qu'on tombe sur le profil recherché.

Dans tous les cas, il est nécessaire de s'armer de patience et de garder son sang-froid.

En effet, nos établissements d'enseignement ne prennent pas en compte, cet aspect primordial qui consiste à intégrer les contacts avec les autres acteurs extérieurs dans leur gestion. Car il ne faut pas oublier que ceux-ci doivent composer avec leur environnement comme on ne cesse de le répéter.

Mais, il paraît qu'il n'y a pas de vrais interlocuteurs. De plus, on oublie que l'institution d'enseignement n'a pas que la simple mission de transmettre le Savoir. Bien plus, elle a une vocation éducative non moins importante. Éduquer, donc, c'est former la jeunesse aux bonnes habitudes et au respect réciproque.

Ce qui, malheureusement, ne semble pas être le cas dans certaines de nos institutions.

L'école, faut-il le rappeler, n'est pas cet endroit où on inculque simplement des connaissances. C'est un sanctuaire où nos enfants doivent apprendre, en plus, les bonnes règles et les bonnes manières. Aussi, la communauté éducative est-elle obligée de donner l'exemple. Quitte à ce que ce soit malgré elle. Or cette dimension est occultée.

Lenteurs administratives

Il en est de même pour les institutions universitaires. Celles-ci (disons un bon nombre d'entre elles) ne répondent pas aux critères les plus minimes. Il existe une fracture, voire un fossé, entre le cadre enseignant et administratif d'un côté et les étudiants de l'autre. En d'autres termes, nous avons l'impression d'être en présence de deux entités qui cohabitent assez mal dans un même environnement.

S'il faut énumérer les difficultés que les étudiants rencontrent, il faudrait peut-être commencer par la paperasse. Certificats d'inscription, de réussite, relevés des notes, cartes d'étudiant, etc. exigent de nombreuses allées et venues pour être obtenus. Pas toujours dans les délais. Pourtant, certains de ces documents sont nécessaires pour la constitution des dossiers de demande de bourse ou d'hébergement. Les offices des oeuvres universitaires ne plaisantent pas avec les délais. Bien plus, ils sont pointilleux sur le moindre détail. Car, justement ces délais sont autant d'ultimatums qui risquent de coûter cher aux étudiants. Et là, on constate le manque de coordination entre les différents organismes du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesrs). Les délais fixés pour l'obtention d'un document de la part d'un établissement d'enseignement et l'organisme censé en être le demandeur ne sont pas synchronisés. C'est comme si chaque organisme fonctionnait à part.

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D'autres obstacles se dressent devant nos étudiants. Sans revenir sur les questions du transport universitaire et les souffrances endurées dans les déplacements du lieu de résidence vers le lieu d'enseignement, c'est surtout l'ambiance qui prévaut dans les facultés, écoles supérieures ou autres instituts. C'est la monotonie absolue. Les étudiants viennent chaque matin, prennent leurs cours s'il n'y a aucune absence de la part des enseignants et se débrouillent comme ils peuvent pour rentrer chez eux. Voilà le modèle-type de la vie estudiantine dans la grande majorité des établissements universitaires.

À l'exception de quelques-uns, bien sûr, qui confirment la règle. Des "événements" viennent parfois ponctuer ce rythme monotone (des conférences, des activités culturelles ou sportives, etc. ). Mais cela reste sporadique.

Or ce que l'étudiant tunisien attend, c'est une plus grande écoute de la part des divers responsables qui veillent au fonctionnement des services relevant du Mesrs pour qu'il soit possible d'obtenir les prestations sans la moindre complication ni obstacles.

Pour ce faire, il n'y a pas mieux que de mettre à la disposition des étudiants un vis-à-vis capable de satisfaire leurs exigences et, notamment, en matière d'extraction de documents administratifs dans les délais les plus brefs. Les agents préposés à cette tâche doivent être accueillants et réceptifs. De nombreux étudiants se plaignent, en effet, d'être face à des agents peu amènes et qui n'ont aucune qualification pour communiquer. Ces étudiants ont l'impression d'être rabroués chaque fois qu'ils s'adressent à un employé pour une demande ou une information.

De ce fait, la rupture est presque totale entre eux et les structures qui sont censées les servir. L'information est pratiquement absente. La rechercher représente une gageure. Ce n'est pas parce que cela est impossible, mais parce qu'il n'y a pas cette courroie de transmission entre l'administration et la population estudiantine.

Même les canaux de communication modernes ne parviennent pas à combler le fossé. Ils sont soit mal utilisés ou le sont de façon tronquée et tardive.

Cela est d'autant plus vrai que l'on peut trouver des sites internet appartenant à certaines institutions d'enseignement supérieur où les informations remontent à... 2014 ou, encore, à 2020 !

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