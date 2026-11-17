À l'occasion d'un webinaire consacré à la coopération entre les eaux souterraines et les eaux de surface face au changement climatique, organisé le 12 novembre 2026 par « Africa 21 », les enjeux de valorisation économique des ressources hydriques en Afrique ont été mis en lumière. La connaissance des aquifères, le financement de leur préservation et une gouvernance concertée apparaissent comme des conditions essentielles pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience climatique.

Les ressources en eaux souterraines constituent un levier essentiel pour la sécurité alimentaire, l'agriculture et l'adaptation au changement climatique. Leur valorisation économique passe par une meilleure connaissance des aquifères, des mécanismes de financement adaptés et une gouvernance concertée.

Longtemps considérées comme une réserve naturelle disponible en cas de sécheresse, les eaux souterraines occupent désormais une place centrale dans les enjeux de sécurité hydrique et de développement économique en Afrique.

Pourtant, malgré leur importance pour les populations, l'agriculture et les activités productives, ces ressources demeurent largement sous-évaluées dans les politiques publiques et les stratégies d'investissement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dr Tobias Schmitz, rédacteur en chef de « The Water Diplomat », a mentionné que c'est l'un des principaux constats soulevés lors d'un webinaire sur « La coopération sur les eaux souterraines et de surface, le meilleur atout face au changement climatique ? » à la gestion des ressources hydriques sur le continent africain.

L'enjeu est avant tout économique. Selon les données présentées, les réserves d'eaux souterraines en Afrique sont estimées à environ 0,6 million de kilomètres cubes, soit près de 100 fois le volume des ressources renouvelables en eau du continent. Un potentiel considérable qui reste pourtant insuffisamment pris en compte dans les comptes nationaux, les budgets publics et les plans d'investissement.

Cette faible reconnaissance économique contribue à maintenir les eaux souterraines dans une situation de sous-financement et de régulation insuffisante. Or, leur rôle dépasse largement l'approvisionnement en eau potable. Elles constituent un soutien essentiel à l'irrigation à petite échelle, à la production alimentaire, à la préservation des écosystèmes et à la résilience des territoires face aux changements climatiques.

Faire de l'eau souterraine un actif économique

Pour mieux protéger cette ressource, Tobias Schmitz a souligné la nécessité de lui reconnaître une véritable valeur économique. Cela suppose, en premier lieu, de mesurer les bénéfices qu'elle génère pour les différents secteurs d'activité et d'intégrer ces données dans les décisions budgétaires et les stratégies d'investissement.

Selon lui, la valorisation économique permettrait notamment de mieux apprécier le coût de la dégradation des aquifères, les conséquences de leur surexploitation et les dépenses liées à la pollution. Elle offrirait également aux décideurs des arguments plus solides pour orienter les investissements vers la surveillance, la protection et la gestion durable de ces réserves.

Abordant la question de la régulation des prélèvements, Tobias Schmitz a indiqué que les instruments économiques pouvaient contribuer à mieux encadrer l'exploitation des aquifères, notamment à travers des autorisations de prélèvement adaptées à leurs capacités, des redevances pour les utilisateurs commerciaux et industriels, ainsi que des mécanismes incitatifs en faveur de la protection des ressources.

Il a également mis en avant le principe du pollueur-payeur comme un levier permettant de responsabiliser les différents utilisateurs et de mobiliser des financements destinés à la préservation des nappes et de leurs zones de recharge.

L'objectif est ainsi de passer d'une exploitation souvent insuffisamment encadrée à une gestion qui concilie les besoins économiques, la protection des ressources et les intérêts des populations.

La question de la gouvernance constitue un autre défi majeur, particulièrement en Afrique de l'Ouest, où plusieurs grands aquifères dépassent les frontières nationales. Leur gestion ne peut donc être envisagée uniquement à l'échelle d'un pays.

À ce sujet, Tobias Schmitz a rappelé l'importance de la coordination entre les institutions chargées de la gestion des bassins transfrontaliers, notamment l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs), l'Autorité du bassin de la Volta, l'Autorité du bassin du Niger et la Commission du bassin du lac Tchad.

Il a expliqué que la gestion intégrée des ressources en eau (Gire) constituait, dans ce contexte, un cadre essentiel pour coordonner les politiques nationales, organiser le partage des données et prévenir les tensions liées à l'utilisation de ressources communes.

Pour lui, la gestion des eaux souterraines ne doit pas être dissociée de celle des eaux de surface. Les deux ressources sont étroitement liées et nécessitent une approche coordonnée, associant les institutions régionales, les ministères concernés et les collectivités locales.

La dégradation des terres dans certaines régions sahéliennes a fait remarquer que, sous l'effet de la sécheresse et de la pression démographique, les sols avaient subi une dégradation importante, favorisant le ruissellement des eaux. Ce phénomène a parfois contribué à la recharge des nappes souterraines, notamment dans certaines zones sédimentaires. Mais cette évolution ne saurait remplacer une politique de protection des sols et de gestion durable des ressources hydriques.

Le financement est au coeur de la stratégie

La connaissance des ressources constitue également un préalable à toute politique d'investissement efficace. Or, les données relatives aux aquifères restent insuffisantes dans plusieurs régions africaines. Leur localisation, leur capacité, leur niveau de recharge et leur qualité doivent faire l'objet d'un suivi scientifique régulier. Dans ce sens, Tobias Schmitz a insisté sur la nécessité de renforcer les systèmes de surveillance, les équipements techniques et les capacités humaines. Il a notamment mis l'accent sur l'importance de la collecte et du partage des données, qui permettent non seulement d'améliorer les décisions publiques, mais aussi de renforcer la confiance entre les pays partageant les mêmes ressources.

Le financement représente, à cet égard, un autre pilier stratégique. Selon lui, l'intégration des eaux souterraines dans les budgets nationaux et les plans d'investissement pourrait faciliter la mobilisation de ressources publiques et privées. Toutefois, pour attirer les investisseurs, les projets doivent être accompagnés d'une évaluation économique précise, mettant en évidence les coûts, les bénéfices attendus et les retombées sur les territoires.

Schmitz a ainsi défendu une approche qui considère la protection des aquifères comme un investissement productif à long terme et non comme une simple dépense environnementale. Enfin, Tobias Schmitz a également attiré l'attention sur la dimension locale, qui ne peut être dissociée de cette stratégie. Dans plusieurs régions du Sahel, les populations rurales dépendent fortement des eaux souterraines pour leur consommation et leurs activités agricoles. Il a notamment rappelé que plus de 80 % des populations rurales concernées dépendent de ces ressources.

Il a plaidé, dans ce contexte, pour une meilleure association des communautés aux décisions relatives à l'exploitation et à la protection des eaux souterraines. Leur participation permet de mieux identifier les besoins, d'adapter les politiques aux réalités locales et de prévenir les conflits liés à l'accès à l'eau.

La sensibilisation constitue également un enjeu important, car les eaux souterraines restent une ressource invisible pour une grande partie de la population. Les risques de pollution, notamment liés à une mauvaise gestion des déchets, peuvent compromettre durablement la qualité des nappes.

Cette approche rejoint les ambitions de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, notamment en matière de résilience climatique, de sécurité alimentaire et de développement durable. Elle s'inscrit également dans la vision d'une Afrique plus sûre sur le plan hydrique, capable de mobiliser ses ressources naturelles au service de sa croissance.

Au-delà de la préservation environnementale, la valorisation des eaux souterraines apparaît ainsi comme une nécessité économique. Pour le continent africain, le défi consiste désormais à transformer ce patrimoine largement méconnu en un véritable levier d'investissement, de sécurité alimentaire et de développement territorial.