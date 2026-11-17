Au Bangladesh et en Éthiopie, la réduction des financements humanitaires prive des centaines de milliers de réfugiés de services essentiels et fragilise les mécanismes censés les protéger contre l'exploitation. Deux études publiées lundi alertent sur la progression des risques de traite, de travail forcé et de mariage précoce, particulièrement chez les enfants.

Moins d'argent pour nourrir, loger et scolariser les réfugiés, moins de moyens, aussi, pour les protéger de ceux qui profitent de leur précarité. Au Bangladesh et en Éthiopie, deux pays accueillant chacun plus d'un million de réfugiés et de demandeurs d'asile, les restrictions budgétaires imposées aux organisations humanitaires ont des conséquences qui dépassent la seule dégradation des conditions de vie.

Selon deux études réalisées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l'université d'Oxford, la diminution simultanée de l'aide essentielle et des dispositifs de protection accroît l'exposition des populations déplacées à la traite des êtres humains, au travail forcé et aux violences sexuelles. Les enfants, notamment ceux qui ont été séparés de leur famille, figurent parmi les plus vulnérables.

Au Bangladesh, la traite progresse dans les camps rohingyas

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Dans les camps de Cox's Bazar, au sud-est du Bangladesh, où vivent plus d'un million de Rohingyas ayant fui les persécutions au Myanmar, les cas de traite recensés ont augmenté de 28 % entre 2024 et 2025. La proportion d'enfants parmi les victimes identifiées est passée de 14 % à 17 % sur la même période.

La tendance s'est poursuivie en 2026. Entre janvier et septembre, 411 victimes ont été recensées, dont près de 23 % étaient mineures.

Ces chiffres ne reflètent toutefois que les cas identifiés, dans un contexte où les moyens consacrés au repérage et à l'accompagnement des victimes se réduisent.

La pression sur les camps ne cesse, elle, de s'accentuer. Entre 2024 et 2025, la population rohingya accueillie au Bangladesh a augmenté de 17 %, soit plus de 170 000 personnes supplémentaires. Dans le même temps, le budget opérationnel du HCR a diminué de plus de 8 %, laissant 59 % des besoins financiers non couverts.

Les conditions de vie se détériorent. Près de neuf ménages sur dix signalent des dommages à leur abri, tandis que les nouveaux arrivants disposent rarement d'un logement individuel. Privés de liberté de circulation et soumis à de fortes restrictions d'accès à l'emploi, les Rohingyas, pour la plupart apatrides, n'ont guère de possibilités de subvenir à leurs besoins.

Cette dépendance les rend particulièrement vulnérables aux trafiquants et aux intermédiaires qui promettent du travail, un revenu ou un départ vers un pays tiers. Les risques vont de l'exploitation économique aux mariages forcés, en passant par les traversées maritimes clandestines, souvent mortelles.

En Éthiopie, les enfants sans protection

En Éthiopie, où les réfugiés viennent principalement du Soudan du Sud, de Somalie, d'Érythrée et du Soudan, la crise financière frappe particulièrement les enfants. Ceux-ci représentent plus de la moitié de la population réfugiée, dont au moins 31 000 mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille.

En 2025, le HCR n'a reçu que moins d'un tiers des financements nécessaires à ses opérations dans le pays. Les programmes de protection de l'enfance n'ont été financés qu'à hauteur de 18 %.

En conséquence, six organisations partenaires ont dû réduire leurs effectifs de près de moitié. Entre 2024 et 2025, les dispositifs de prise en charge des enfants isolés et les programmes de réunification familiale ont diminué d'environ 50 %.

Les restrictions budgétaires ont également touché 57 écoles primaires accueillant quelque 110 000 enfants réfugiés. Les services de soutien psychosocial ont, eux, reculé de 29 %.

Faute d'école, d'accompagnement ou de ressources familiales suffisantes, certains enfants se retrouvent contraints de travailler, notamment dans l'agriculture et les mines artisanales. D'autres sont davantage exposés à la traite, aux violences sexuelles et aux mariages précoces.

Une protection sacrifiée faute de financements

Pour le HCR, la protection ne saurait être considérée comme une dépense secondaire, susceptible d'être réduite sans conséquences. L'assistance juridique, les espaces sécurisés, le soutien psychologique ou les mécanismes de prévention des violences permettent précisément de repérer les abus et d'empêcher que la précarité ne se transforme en exploitation.

«Investir dans la protection aujourd'hui permet de prévenir l'exploitation future », souligne Elizabeth Tan, directrice de la protection internationale et des solutions au HCR, dans un communiqué.

Or, selon les données recueillies en juillet 2026, les programmes mondiaux de l'agence consacrés à la protection de l'enfance et ceux destinés à prévenir et combattre les violences fondées sur le genre ne l'étaient qu'à hauteur de 25 %.

Les deux études mettent ainsi en évidence un effet particulièrement préoccupant des restrictions budgétaires : au moment même où la diminution de l'aide rend les réfugiés plus vulnérables à l'exploitation, les services chargés de les en protéger perdent les moyens d'intervenir.