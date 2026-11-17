En augmentant de 10 millions d'euros son enveloppe destinée à la sûreté maritime, Bruxelles renforce son partenariat sécuritaire avec les États riverains du golfe de Guinée. Au centre de cette stratégie, l'Architecture de Yaoundé, dont les capacités de surveillance et de coordination doivent être consolidées.

Le golfe de Guinée redevient un espace prioritaire de la coopération sécuritaire entre l'Europe et l'Afrique. Le 16 novembre, le Conseil de l'Union européenne (UE) a décidé de porter de 21 à 31 millions d'euros son soutien aux acteurs militaires et aux marines des États côtiers engagés dans les opérations de sûreté maritime. Soit une augmentation de 10 millions d'euros, près de 48 % de l'enveloppe initiale, au titre d'un mécanisme adopté en novembre 2023 dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix (FEP).

Derrière cette rallonge financière se trouve un objectif stratégique : améliorer la capacité des pays riverains à surveiller leurs eaux, à partager le renseignement maritime et à intervenir plus efficacement contre les menaces transnationales. Piraterie, vols à main armée, trafics illicites, pêche illégale et criminalité organisée fragilisent, en effet, la sécurité des routes commerciales, les ressources halieutiques et les économies côtières.

Yaoundé, centre de gravité de la coopération régionale

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L'Architecture de Yaoundé constitue la pièce maîtresse de ce dispositif. Mise en place en 2013, elle organise la coopération entre les États d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale autour d'un réseau de centres régionaux et nationaux de coordination. Son ambition est de permettre aux administrations maritimes, aux forces navales et aux services de sécurité de prévenir, de détecter et de traiter collectivement les incidents en mer.

Le financement européen vise précisément à renforcer les capacités de cette architecture et de ses États membres. Il doit notamment améliorer la connaissance de la situation maritime, grâce à de meilleurs moyens de surveillance et de partage de l'information, tout en augmentant les capacités de certaines marines nationales à effectuer des patrouilles en haute mer. La décision de 2023 ciblait notamment le Cameroun et le Ghana, aux côtés du soutien institutionnel apporté à l'Architecture de Yaoundé. Pour le Cameroun, cette orientation présente un intérêt particulier.

Avec sa façade atlantique, le port de Douala, le complexe industrialo-portuaire de Kribi et ses installations pétrolières et gazières offshore, le pays occupe une position stratégique dans les échanges maritimes du golfe. La sécurisation de ses approches maritimes ne relève donc pas uniquement de la défense territoriale : elle concerne également la protection des infrastructures économiques, des approvisionnements et des investissements.

La sécurité maritime, nouvel enjeu de souveraineté

Cette initiative traduit aussi une évolution du partenariat euro-africain. L'UE ne se limite plus à financer des programmes de développement ou des dispositifs de formation : elle mobilise également des instruments de défense pour soutenir les capacités opérationnelles de pays partenaires. Créée en 2021, la FEP permet précisément de financer des actions extérieures présentant une dimension militaire ou de défense. Mais l'augmentation de l'enveloppe ne suffira pas, à elle seule, à garantir une sécurisation durable. L'efficacité du dispositif dépendra de la coordination entre les États, de la disponibilité des équipements, de la formation des personnels et de la capacité à transformer les renseignements recueillis en interventions concrètes.

Elle suppose aussi une coopération avec les autorités portuaires, les services judiciaires et les acteurs économiques. Pour les pays du golfe de Guinée, l'enjeu est donc double : bénéficier de l'appui technique et financier des partenaires internationaux tout en renforçant leur autonomie opérationnelle. La sécurité des mers africaines ne peut durablement dépendre de la seule assistance extérieure. Elle doit devenir une capacité collective, portée et maîtrisée par les États riverains.