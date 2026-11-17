Dakar, 16 nov (APS) - Le logiciel de gestion des faits d'état civil est déployé dans 77 % des 629 centres recensés à l'intérieur du pays, tandis que son extension aux services consulaires est prévue au début de l'année 2027, a indiqué lundi le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao.

"Nous sommes à 77 % à l'intérieur du pays, sur les 629 centres recensés. Par contre, pour la diaspora, nous ne l'avons pas encore entamé", a-t-il dit.

Il s'exprimait lors d'une rencontre consacrée à la mise en place du comité scientifique des concertations nationales sur l'état civil, prévues du 5 au 12 décembre prochain marquant la Semaine nationale de l'état civil.

"Le comité scientifique sera chargé de réfléchir sur les différentes thématiques et de conduire ces concertations nationales", a précisé M. Ndao.

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Le directeur général de l'ANEC a notamment insisté sur la nécessité d'intégrer l'état civil consulaire dans les réflexions, soulignant les nombreuses sollicitations des Sénégalais établis à l'étranger pour l'authentification de leurs actes de naissance et de mariage.

Il a indiqué que le logiciel de gestion des faits d'état civil, homologué par l'État du Sénégal, n'a pas encore été déployé dans les représentations consulaires.

Toutefois, souligne-t-il, son extension à la diaspora est programmée au début de l'année 2027.

"La fonctionnalité dédiée a déjà été développée et des tests sont prévus avant son installation", a-t-il relevé.

Pour Matar Ndao, cette innovation devrait permettre aux Sénégalais établis à l'étranger de déclarer directement les faits d'état civil et de retirer leurs actes dans leurs pays de résidence, sans avoir à solliciter systématiquement leurs proches restés au Sénégal.