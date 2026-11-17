Bambey — Le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires sociales (CROUS) de Bambey (centre), Baye Mayoro Diop, a alerté, lundi, sur les difficultés financières auxquelles son institution est confrontée, notamment le non-paiement des salaires de 340 prestataires depuis bientôt deux mois.

Lors d'un point de presse, il a indiqué que ces agents, "qui jouent un rôle essentiel" dans le fonctionnement du CROUS, notamment dans la restauration, l'hébergement, la sécurité et le service médical, n'ont pas perçu leur salaire du mois écoulé et risquent de ne pas être payés à nouveau.

"Cette situation fragilise particulièrement ces travailleurs, considérés comme les moins nantis du système, et menace leurs moyens de subsistance ainsi que ceux de leurs familles", a dit M. Diop.

Il a établi un lien entre ces difficultés et le rejet par l'Assemblée nationale de la loi de finances rectificative (LFR) 2026.

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Baye Mayoro Diop a rappelé qu'une enveloppe de 500 millions de francs CFA, inscrite dans ce texte, est destinée à couvrir des créances, des salaires, des frais médicaux et d'autres dépenses d'investissement.

Le directeur du CROUS de Bambey a ainsi alerté sur les conséquences que pourrait entraîner la persistance de cette situation sur le fonctionnement de l'institution.