Bambey, (APS) - Le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires sociales (CROUS) de Bambey (centre), Baye Mayoro Diop, a plaidé, lundi, pour une hausse substantielle du budget annuel de la structure qu'il dirige, souhaitant le voir passer de 3,7 milliards à 8 ou 9 milliards de francs CFA, afin de prendre en charge les besoins liés à l'extension des capacités d'accueil de l'université.

À l'issue d'une concertation avec ses équipes, le directeur du CROUS a estimé qu'un budget de 8 à 9 milliards de francs CFA serait nécessaire pour permettre à sa structure d'assurer convenablement ses missions.

S'exprimant lors d'un point de presse tenu au sein de l'établissement, il a indiqué que l'université compte désormais 14 000 étudiants, soulignant que sa capacité d'hébergement est passée de 907 à 1 907 lits.

Cette évolution entraîne, selon M. Diop, une augmentation des charges liées à la restauration, aux soins médicaux, à la sécurité, à l'entretien des infrastructures et aux activités de loisirs.

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"Là où on préparait 3 000 plats, on va désormais en préparer 6 000", a-t-il expliqué, estimant que le doublement des capacités d'hébergement implique également un renforcement des effectifs du personnel dans plusieurs secteurs.

Baye Mayoro Diop a, à cet effet, interpellé le gouvernement, notamment le ministère de l'Économie et des Finances ainsi que les autorités chargées de l'élaboration du budget national, sur la nécessité de prendre en compte ces nouveaux besoins.