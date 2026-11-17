Djibelor — Une vingtaine de productrices rizicoles de la région de Ziguinchor (sud) ont été invitées, lundi, à évaluer 73 variétés locales de riz semées sur une parcelle se trouvant sur un site de l'Institut de recherches agricoles (ISRA), à Djibélor, a constaté l'APS.

L'initiative vise à permettre aux paysannes de se familiariser avec ces espèces et de les adopter plus tard dans leurs champs.

"A l'ISRA, nous faisons de la recherche. Tout ce que nous créons comme technologie a pour finalité de pousser les productrices à se familiariser avec les espèces variétales que nous produisons ici à Djibelor", a dit Jeannot Diatta, chercheur à ISRA, lors d'une visite de terrain destinée à 27 paysannes et étudiantes.

Il a signalé que les variétés développées par l'ISRA doivent être utilisées par les productrices, ajoutant que tout le travail de l'institut est destiné aux acteurs agricoles, notamment les producteurs de riz.

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Sur le terrain, les paysannes, à la suite d'une formation reçue dans la matinée, ont été invitées à noter 73 variétés rizicoles locales afin de donner leurs appréciations.

Selon M. Diatta, cette activité de notation est importante pour les chercheurs de l'ISRA, qui pourront "travailler sur des variétés qui sont bien appréciées par les producteurs".

Il a expliqué que la notation, pour ce cas, est une évaluation participative, avec des notes qui varient entre 1 et 4, soit de la mauvaise à la meilleure note.

"A la fin, on va aussi leur demander de choisir les cinq meilleures parmi les variétés qu'elles ont choisies, ce qui va nous permettre aussi, dans l'analyse, de prendre en compte toutes ces questions-là", a soutenu le chercheur.

Pour Elisa Zaccagni, représentante de l'organisation paysanne italienne "Reattiva Rurali", l'idée c'est de donner une note à chaque variété afin qu'elles puissent en choisir les meilleures.

C'est aussi, selon elle, une manière de renforcer les relations entre les productrices et les chercheurs et partager les savoirs, tout en les mettant en commune avec d'autres.