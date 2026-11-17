Kaffrine — Une mission du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a promis, lundi, à Kaffrine (centre), de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services locaux de l'université du Sine-Saloum El Hadji-Ibrahima-Niass (USSEIN).

"Nous sommes venus à Kaffrine pour nous enquérir de la situation, identifier les contraintes à lever et accélérer le démarrage des enseignements. Les deux ministres (ceux de l'Enseignement supérieur et des Infrastructures) sont déjà venus ici pour une réception provisoire du campus, mais nous constatons que les cours tardent à démarrer", a expliqué Mamadou Sidibé, le directeur de l'enseignement supérieur et chef de la mission.

Accompagné du recteur de l'USSEIN, Diégane Diouf, et du directeur général des oeuvres sociales de la même université, Jean Birane Gning, il a visité le service chargé de la restauration et de l'hébergement des étudiants, le campus pédagogique et le service médical.

Il reste des travaux à faire en vue de l'approvisionnement en eau des services visités, selon Mamadou Sidibé.

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"Le principal problème constaté, c'est que ce site ne dispose pas encore d'eau", a-t-il signalé, ajoutant : "Je crois que si nous parvenons à résoudre ce problème, les étudiants, les enseignants et le personnel administratif pourront rejoindre les bâtiments en attendant que le campus social soit mis en service."

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation va veiller à ce que les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services de l'USSEIN soient prises en vue du démarrage des enseignements, a assuré Mamadou Sidibé.

Les infrastructures de l'université du Sine-Saloum El Hadji-Ibrahima-Niass sont réparties entre les régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack.