Kédougou — Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) a mobilisé une enveloppe de 895 millions francs CFA dans le cadre d'une convention de partenariat signée avec le projet IMAJE en vue de renforcer son engagement en faveur de l'emploi des jeunes et des femmes dans les régions de Kédougou et de Tambacounda (sud-est).

"Une enveloppe de 895 millions de FCFA a été mobilisée pour soutenir la formation et l'insertion professionnelle dans les régions de Kédougou et Tambacounda dans le but de faciliter l'accès des populations à des formations qualifiantes et certifiantes, notamment dans les métiers verts et verdissants", a déclaré le directeur général du 3 FPT Soulèye Kane.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de signature de convention de partenariat avec le projet IMAJE au centre de formation professionnelle (CFP) de Kédougou en présence de l'adjoint au gouverneur chargé du développement El Hadji Mouhamadoul Moustapha Gaye, du préfet El Hadji Malick Sémou Diouf et des élus territoriaux. Des chefs de services et des responsables du centre de formation professionnelle et du lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy de Kédougou ont aussi pris part à cette rencontre.

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"Une somme de 800 millions de francs CFA est consacrée à l'accompagnement de 5000 bénéficiaires, avec des formations débouchant sur des certificats de spécialisation professionnelle, la validation des acquis de l'expérience ainsi que des dispositifs d'appui à l'insertion", a expliqué le directeur général de 3FPT, rappelant que ce partenariat avec le projet IMAJE est réalisé en collaboration avec Affaires mondiales Canada.

"Les 95 millions de francs CFA qui restent concernent des conventions signées avec deux grandes entreprises implantées dans la région de Kédougou, dans le cadre de projets de formation-insertion", a précisé Soulèye Kane.

Il estime que les importantes ressources minières et agricoles de la région de Kédougou constituent un véritable levier pour développer des formations adaptées aux réalités économiques locales.

Dans cette perspective, plusieurs filières seront privilégiées, notamment l'agriculture, la para-agriculture et les métiers liés à l'économie verte. "Le fonio, le baobab et la transformation agroalimentaire figurent parmi les secteurs ciblés", a poursuivi le directeur général du 3FPT.

"Il est important de former les jeunes dans leur environnement immédiat afin de leur permettre d'acquérir des compétences, de travailler localement et de contribuer directement au développement de leur territoire. Des formations de courte durée sont également envisagées pour faciliter leur accès au marché du travail", a dit Soulèye Kane.

"Ces conventions constituent une opportunité importante pour renforcer les compétences des jeunes et favoriser leur insertion dans un contexte où la demande en ressources humaines qualifiées devient de plus en plus importante dans une région en pleine expansion", a déclaré l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mouhamadoul Moustapha Gaye.