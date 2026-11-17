Kolda — Le projet de mobilité urbaine durable "Urban Skills", déploie sa troisième cohorte de formation à Kolda, avec l'ambition de combler le déficit de compétences sur des métiers touchant à la mobilité dans cette région sud du Sénégal.

" Conçu pour combler le déficit de compétences sur des segments porteurs, Urban Skills part des besoins réels du secteur de la mobilité urbaine pour bâtir, en étroite collaboration avec les acteurs professionnels, des référentiels de formation rigoureux", a indiqué, lundi, Lamine Thiam, responsable du projet.

Cofinancé par l'Union européenne (UE) et la coopération allemande, le projet de mobilité urbaine durable "Urban Skills" est le fruit d'une synergie de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), l'ANPEJ, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD), indique-t-on.

"Le dispositif mise sur un cursus intensif de six mois, articulé autour de 70 % de formation pratique pour les jeunes et 30 % d'enseignements théoriques approfondis dispensés par des experts et professionnels de la filière", a expliqué M. Thiam.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il cible quelque 100 jeunes dans la région de Kolda parmi six cent bénéficiaires sur le territoire national, a-t-il poursuivi, notant que les personnes sélectionnées prendront part à des sessions de formation à Thiès (ouest) et

"A l'issue de cette période sanctionnée par un mois d'évaluation, les lauréats décrocheront un Certificat de compétences professionnelles (CCP), attestant de l'acquisition des savoir-faire techniques indispensables sur le marché du travail", a encore fait valoir le responsable du projet.

Pour cette troisième cohorte, les profils recherchés s'articulent notamment sur la maintenance des bornes de recharge, l'installation et la maintenance des véhicules électriques et la maintenance de la voie ferrée.

Il en est de même pour des métiers d'assistant voyageur, de la conduite de véhicules de mobilité durable.

Les responsables du projets ont notamment incité les jeunes désireux de s'investir dans ces filières d'avenir à saisir cette opportunité de formation qualifiante pour renforcer leur employabilité.