Le Président de la République, Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour en audience Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque Mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les échanges ont porté sur la croissance, la création d'emplois et l'accès des populations aux services essentiels.

Le projet de port en eau profonde de Kobe-Kobe a figuré au centre de l'entretien. Cette infrastructure, objet d'une convention signée le 23 avril 2026 avec Africa Global Logistics, accompagnera l'exploitation du gisement de fer de Belinga.

Le Chef de l'Etat a insisté sur les retombées attendues pour les entreprises gabonaises du transport et de la logistique, et sur la formation des jeunes Gabonais aux métiers de la construction puis de l'exploitation du port.

L'accès à l'eau potable et le renforcement des capacités de production et de distribution d'électricité ont également été abordés. Il s'agit d'un approvisionnement en eau plus régulier pour les ménages et d'une alimentation électrique plus fiable pour les activités économiques.

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La Banque Mondiale a réaffirmé sa volonté d'accompagner le Gabon dans le cadre d'un nouveau partenariat aligné sur les priorités du Plan National de Croissance et de Développement. La formation et les initiatives conjointes en faveur de l'emploi en constituent des axes.