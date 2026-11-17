Madagascar cherche à mobiliser des ressources pour faire face aux effets du changement climatique. Si plusieurs dispositifs internationaux sont accessibles, l'obtention des financements reste soumise à des négociations.

Quels financements Madagascar peut-il réellement obtenir à l'issue de la COP31 à Antalya, en Turquie ?

La question reste au coeur des discussions. Parmi les mécanismes susceptibles de soutenir le pays figure le Fonds pour répondre aux pertes et préjudices (FRLD), destiné à accompagner les pays particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Lors d'une rencontre organisée en marge de la COP31 entre son directeur exécutif et Nolave Luck Aristide Andriatsihala, ministre de l'Environnement et du Développement durable, une augmentation de l'enveloppe globale initialement prévue dans le cadre des « Barbados Implementation Modalities » a été évoquée. Celle-ci est passée de 250 millions à 342 millions de dollars. Madagascar a préparé cinq projets nationaux, représentant un montant total de 79,13 millions de dollars, en vue de soumettre des demandes de financement au FRLD.

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À ces initiatives s'ajoutent deux projets régionaux impliquant plusieurs pays, pour lesquels une enveloppe totale de 35,27 millions de dollars est envisagée. Ces montants ne constituent toutefois pas des financements déjà acquis. Ils correspondent à des projets préparés en vue de solliciter le Fonds. Leur approbation et leur mise en oeuvre dépendront des procédures de sélection et des décisions de financement. Pour Madagascar, les besoins sont considérables.

Conséquences des catastrophes

Classé parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, le pays subit régulièrement les conséquences des cyclones, des inondations et des sécheresses. Les dégâts provoqués par les cyclones Fytia et Gezani en 2026 ont notamment accentué les besoins en matière de reconstruction des infrastructures endommagées et de soutien aux populations sinistrées. La reconstruction des infrastructures ne constitue toutefois pas le seul défi auquel Madagascar doit faire face. Le pays doit également répondre aux conséquences de plus en plus importantes des catastrophes naturelles, dont l'intensité s'accentue sous l'effet du changement climatique.

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a souligné que les phénomènes climatiques extrêmes contraignent de plus en plus de familles malgaches à se déplacer, menaçant leurs moyens de subsistance et leur sécurité. Il s'exprimait lors d'un événement consacré à la mobilité climatique, sur le thème « La mobilité climatique dans les plans nationaux : des engagements à la mise en oeuvre », en marge de la conférence.

Madagascar plaide ainsi pour des financements adaptés aux besoins des communautés vulnérables et pour une meilleure intégration de la mobilité climatique dans les politiques nationales et locales. Au-delà des projets présentés au FRLD, Madagascar estime à 13,86 milliards de dollars les financements nécessaires pour respecter ses engagements climatiques.

À la tribune de la COP31, le colonel Randrianirina a plaidé pour des dons plutôt que des prêts. Le pays s'engage, pour sa part, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 34 % d'ici à 2035. La préservation des forêts et des mangroves figure parmi les principaux leviers de cet engagement. Ces écosystèmes constituent d'importants puits de carbone et jouent un rôle dans la limitation des émissions de gaz à effet de serre. La mobilisation de financements internationaux apparaît ainsi essentielle pour soutenir leur conservation et renforcer les actions d'adaptation au changement climatique.

Source de désaccord

En dehors du FRLD, plusieurs mécanismes internationaux peuvent également financer des projets à Madagascar. Le Fonds vert pour le climat figure parmi les principaux instruments mobilisables pour soutenir les initiatives d'adaptation et d'atténuation. Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) constitue une autre source de financement.

Des ressources sont également accessibles à travers le mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+). Dans le cadre de ce dernier dispositif, le nombre de communes bénéficiaires des financements liés aux activités de séquestration du carbone devrait passer d'environ une centaine à 300, selon le directeur des aires protégées au ministère de l'Environnement et du Développement durable. « C'est ce qui prouve l'importance de la conservation des aires protégées », souligne-t-il. Les communes peuvent notamment utiliser ces ressources pour réaliser des infrastructures locales. Elles deviennent ainsi des acteurs de la conservation tout en bénéficiant de retombées pour leur développement.

L'accès aux ressources dépend toutefois des domaines d'intervention, des critères fixés par les bailleurs et de la capacité des porteurs de projets à répondre aux exigences des différents mécanismes. Malgré l'existence de ces dispositifs, le financement climatique reste une source de désaccord entre les pays développés, historiquement responsables d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre, et les pays en développement comme Madagascar, dont les forêts contribuent à la séquestration du carbone. Selon Njaka Andriantefiarinesy, président de l'Association des journalistes en environnement, l'augmentation du budget mondial consacré à la protection de l'environnement figurait déjà parmi les objectifs discutés en 2024. Pourtant, la répartition des responsabilités financières continue de diviser les pays développés et les pays en développement. Ces derniers réclament davantage de financements de la part des pays industrialisés, historiquement responsables d'une part importante des émissions mondiales de gaz à effet de serre, afin de faire face aux conséquences du changement climatique.

À ce stade de la COP31, les négociations se poursuivent et les décisions définitives restent attendues.