Le Fagace ouvre une représentation régionale à Antananarivo pour faciliter l'accès au crédit des entreprises malgaches, notamment des PME et des jeunes entrepreneurs.

L'accès au financement constitue un frein au développement de nombreuses entreprises à Madagascar. L'installation officielle du Fonds africain de garantie et de coopération économique (Fagace), avec l'ouverture de sa représentation régionale à Antananarivo, le 16 novembre 2026, vise à apporter des solutions à cette difficulté. L'institution entend faciliter l'accès au crédit, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les jeunes entrepreneurs et les acteurs du secteur productif.

Présent lors de la cérémonie, Ngueto Tiraïna Yambaye, président du Fagace, a réaffirmé la volonté de l'institution d'accompagner Madagascar dans la valorisation de son potentiel économique. Son intervention repose notamment sur la mise à disposition de mécanismes de garantie destinés à faciliter les prêts bancaires. L'objectif est de permettre aux entreprises qui disposent de projets viables, mais manquent de garanties suffisantes, de mobiliser les ressources nécessaires à leurs activités. « Les petites et moyennes entreprises ont également une place importante dans les garanties que nous proposons », a-t-il souligné. Il a également insisté sur l'accompagnement des jeunes et des femmes entrepreneurs, ainsi que sur la nécessité de renforcer les partenariats avec les banques et les organisations professionnelles.

Mobilisation de fonds

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Pour le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, ce dispositif doit contribuer à élargir les possibilités de financement des initiatives entrepreneuriales. Il a notamment indiqué que les garanties du Fagace permettront de faciliter les emprunts destinés aux projets des jeunes, sans limiter leur intervention aux investissements de grande envergure. Les petites et moyennes entreprises pourront également bénéficier de cet accompagnement pour développer leurs activités et créer des emplois.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Herinjatovo Ramiarison, estime que cette coopération représente une réponse au déficit de financement du secteur privé. Elle devrait permettre de soutenir les activités productives, qu'elles soient de petite ou de grande dimension, et de mieux exploiter les différentes opportunités économiques du pays. L'amélioration de l'accès aux ressources financières pourrait ainsi contribuer au développement des secteurs productifs et à la croissance économique.

De son côté, le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar, Aivo Andrianarivelo, a évoqué un projet de mobilisation de fonds en collaboration avec le Fagace et la Fivpama. L'enveloppe envisagée se situe entre 10 et 15 millions de dollars, avec un financement pouvant atteindre 20 000 dollars par entreprise, qu'il s'agisse d'une jeune pousse ou d'une société déjà opérationnelle. L'octroi dépendra toutefois de la qualité et de la viabilité des projets présentés.

Ce mécanisme ne constitue donc pas une distribution directe d'argent. Il vise à orienter les financements vers des activités économiques structurées et à favoriser la formalisation des entreprises encore présentes dans le secteur informel.