La cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes a été marquée, ce week-end à Moramanga, par des duels acharnés dans les classes R4 et T2.

Combat ultime. La 46e édition du Grand Rallye de Madagascar, organisée par la Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM) et comptant pour la cinquième manche du championnat national, a clôturé la saison dimanche à Moramanga.

Au terme d'une rude bataille et d'un suspense prolongé jusqu'à l'arrivée, la victoire est revenue à l'équipage du club ASACM, composé de Frédéric Rabekoto et Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy, au volant d'une Mitsubishi Yas by CFAO R4. Il s'agit du tout premier titre national pour Fred, passé tout près du sacre l'an dernier. Andry Tahina enregistre, pour sa part, son quatrième titre en tant que copilote.

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L'autre équipage, composé d'Olivier Ramiandrisoa et Mahenintsoa Randriambolona, aux commandes d'une Mitsubishi Evo X CFAO Motul R4, a manqué de peu la victoire et un troisième titre de champion national. Fred a dominé la deuxième journée en signant quatre meilleurs temps sur les sept spéciales, dans les ES4 et ES5, puis les ES9 et ES10, après avoir réalisé le scratch de l'ES2 lors de la première journée. Le duo Fred-Andry Tahina n'avait plus qu'à gérer son avance de 1 min 12 s à l'entame de la dernière journée.

Belle bagarre

Olivier avait, lui aussi, signé cinq scratchs à l'issue de la deuxième journée, deux le vendredi et trois le samedi. Le vainqueur du Rallye Tour de Tana a tout tenté pour combler son retard, remportant les trois dernières spéciales. Mais il lui manquait encore 12,8 secondes à l'arrivée.

Dans sa tentative de reprendre l'avantage sur le leader, Olivier Ramiandrisoa a même commis une erreur juste après avoir franchi les cellules de chronométrage à l'arrivée du power stage. L'Evo X a effectué plusieurs tonneaux après avoir heurté un obstacle sur le côté droit. Le duel dans la classe T2 a également marqué cette manche finale. L'équipage de l'ASA Tana, composé d'Anjaniaina Rakotoarisoa et Elie Razafimahatratra, au volant d'un Defender, a remporté la victoire avec un temps cumulé de 2 h 04 min 00,6 s. Anjabob a terminé sixième au classement général, devant son principal rival, le duo Frédéric Rakotomanga-David Israël du club AMA, au volant d'une JMC, avec 28 secondes d'avance.

Le quintuple champion de Madagascar en slalom et course de côte sur terre a remporté le trophée des jeunes pilotes, tandis que celui des copilotes a été décroché par Fifaliana Razafinjoelina. L'équipage père-fille, Tahina et Fifaliana, de l'ASACM, au volant d'une Subaru M12, a terminé quatrième au classement général, deuxième de la classe M12 et premier parmi les équipages mixtes. Classé dixième au général, l'équipage père-fils, Tovonen et Hendry Rakotojohary, du FMMSAM, sur une Clio Tsotra, a été sacré dans la catégorie deux roues motrices à traction, devant l'équipage père-fille, Mickaël et Kenza Rabesaotra, du Gojanga, sur une Peugeot 207 M12.

La Fédération a déjà annoncé l'organisation d'une manche du championnat national à Moramanga la saison prochaine.