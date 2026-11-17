À l'approche de la pleine saison des pluies, Antananarivo reste particulièrement vulnérable aux inondations. Canaux encombrés, constructions dans les zones exposées et difficultés d'évacuation des eaux continuent de fragiliser plusieurs quartiers de la capitale.

Le Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo, phase II (PIAA2), entend apporter une réponse durable grâce à de nouveaux ouvrages de drainage. Mais, alors que les travaux de sa première phase affichent un taux d'avancement d'environ 40 %, une grande partie des aménagements reste à réaliser.

Financé par l'Agence française de développement, l'Union européenne et l'État malgache, le PIAA2 prévoit notamment la pose de dalots en béton armé, de conduites et de regards destinés à améliorer l'évacuation des eaux pluviales.

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La première phase concerne notamment Analakely, Antanimena et Mahamasina. Les travaux sont exécutés par Sogea Satom, sous le contrôle d'Inframad. Au 16 novembre 2026, l'opération 1, qui couvre Analakely et Antanimena, affiche un avancement physique de 41 %, contre 36,16 % sur le plan financier. Sur les 1 458 mètres de dalots prévus, 385 mètres ont été posés. À Mahamasina, l'opération 2 atteint 40,37 % d'avancement physique et 33,09 % d'avancement financier, avec 269 mètres réalisés sur les 1 678 mètres programmés. Certaines tranches sont achevées, notamment les tranches 1 et 2.1 à Mahamasina, tandis que d'autres chantiers se poursuivent à Antanimena et Analakely. Si ces réalisations marquent une avancée dans l'amélioration du drainage, plusieurs portions restent à traiter et la réfection des chaussées figure encore parmi les travaux attendus. En attendant, les chantiers compliquent les déplacements dans une capitale déjà confrontée à des embouteillages chroniques. « Il nous fallait deux heures pour rejoindre Analamahitsy ; depuis les travaux, c'est pire », témoigne Hajafeno, conducteur de bus.

Pour les transporteurs comme pour les passagers, les bénéfices attendus des nouveaux ouvrages s'accompagnent ainsi de difficultés quotidiennes. Mais la construction de nouvelles infrastructures ne suffit pas à résoudre les problèmes d'évacuation des eaux. À Ankasina, l'accumulation des déchets dans les canaux réduit leur capacité d'écoulement. Situé en contrebas des quartiers environnants, le fokontany peut être inondé après seulement une heure de pluie. Certaines habitations, édifiées au-dessus des canaux, entravent également la circulation de l'eau. Jean-Claude Rakotondranaivo, vice-président du fokontany d'Ankasina, pointe plusieurs facteurs : l'obstruction des canaux par les déchets, le dimensionnement insuffisant des infrastructures d'évacuation et les constructions au-dessus des passages d'eau. La topographie du quartier aggrave cette situation. Une heure de pluie peut suffire à provoquer une montée des eaux et à menacer les habitations, contraignant les riverains à une vigilance constante pendant la saison des pluies.

Une urbanisation qui accentue les risques

La pression foncière accentue cette vulnérabilité dans d'autres secteurs de la capitale. À Andranomahery, dans le secteur d'Ankorondrano, les constructions se multiplient. Selon les habitants, aux habitations en bois s'ajoutent désormais des bâtiments permanents. Cette progression de l'urbanisation suscite des inquiétudes dans un quartier déjà confronté à des difficultés d'écoulement des eaux. Malgré les campagnes de sensibilisation à la propreté menées par le fokontany, les déchets continuent d'encombrer les canaux.

Lors des fortes pluies, l'eau peut monter jusqu'aux genoux dans certains secteurs, contraignant de nombreux ménages à quitter leur domicile. Rafidimanana, habitant d'Andranomahery, témoigne des difficultés rencontrées par les riverains et des dégâts provoqués par les inondations. À Andavamamba, Ankeniheny, Morarano Ampefiloha, Ankorondrano Telo Tonta et Ankazomanga Atsimo, la proximité des rizières et des voies d'eau expose également les habitations aux débordements. Les remblais et l'occupation de terrains sensibles réduisent les possibilités d'écoulement naturel. Les logements construits avec des matériaux peu résistants, comme l'argile, le bois ou la tôle, sont particulièrement vulnérables à la montée des eaux.

Ces situations soulignent les limites d'une réponse reposant sur les seuls travaux d'assainissement. Elles posent aussi la question de la gestion urbaine et de la coordination entre les institutions concernées. Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, à travers la CGPA, assure la maîtrise d'ouvrage. La Commune urbaine d'Antananarivo et la SMA interviennent dans la gestion des déchets et des canaux secondaires, tandis que l'APIPA prend en charge les ouvrages primaires. Le BNGRC coordonne, pour sa part, les interventions d'urgence. L'efficacité des nouvelles infrastructures dépend donc également de l'action de ces différents acteurs.

L'entretien des canaux, un enjeu persistant

Des opérations de curage ont été menées dans 61 fokontany en 2026. Le canal C3 a également montré son utilité durant la saison des pluies 2025-2026, avec un niveau d'eau resté stable malgré des précipitations de 60 millimètres. Ces résultats illustrent l'importance de l'entretien des ouvrages dans la prévention des inondations. Les moyens matériels demeurent toutefois insuffisants dans certains quartiers. À Andavamamba et Andranomahery, les équipements doivent parfois être déplacés d'un fokontany à l'autre, ce qui ralentit les interventions. Le nettoyage des canaux et l'enlèvement des déchets restent ainsi tributaires de moyens limités, alors qu'ils nécessitent un entretien régulier. Les conséquences des fortes pluies rappellent l'ampleur des enjeux.

En janvier 2026, les bilans nationaux du BNGRC faisaient état de plusieurs morts, de milliers de sinistrés et de centaines d'habitations inondées. Dans la capitale, 365 habitations avaient été inondées et 107 détruites. Le PIAA2 représente une réponse importante aux insuffisances structurelles du réseau de drainage. Mais son efficacité dépendra aussi de l'entretien des canaux, de la régularité de la collecte des déchets, du contrôle des constructions dans les zones à risque et des moyens mis à la disposition des fokontany. À Antananarivo, l'amélioration des infrastructures ne pourra, à elle seule, compenser les effets d'une urbanisation insuffisamment maîtrisée.