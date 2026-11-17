Le corps d'une femme d'environ 45 ans a été découvert dans un sac à Ambohibarikely Anosibe. Une enquête est en cours et un jeune locataire a été placé en garde à vue à la Brigade criminelle.

Le corps d'une femme d'environ 45 ans a été découvert avant-hier soir dans un sac déposé en bordure d'une cour clôturée du fokontany d'Ambohibarikely Anosibe. La victime aurait été tuée avant d'être placée dans le sac. Elle était dénudée de la taille aux pieds et présentait des blessures au dos et à la bouche, ainsi que des traces de strangulation.

Aucun des habitants du quartier n'a reconnu la victime, qui serait de Namontana. Hier, aucun membre de sa famille ne s'était encore présenté à la morgue de l'hôpital. La découverte a eu lieu dans une petite cour clôturée du quatrième secteur du fokontany. Une habitante raconte la scène.

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« Il devait être 20 heures. Je préparais le repas quand un homme qui habite derrière m'a demandé de laisser le portail ouvert parce qu'il voulait sortir un moment. Peu après, il a crié que quelqu'un escaladait la clôture. On n'a plus revu cette personne. Des gens ont ensuite crié qu'il y avait quelque chose dans un sac laissé dans la cour. Nous n'avons pas osé regarder à l'intérieur et avons prévenu les responsables du fokontany. Le sac contenait le corps d'une femme, replié sur lui-même, les fesses dénudées tournées vers le haut.

Personne n'a touché au corps en attendant l'arrivée de la police. Nous pensons que le sac a été déposé par la personne qui aurait franchi la clôture. Avant cela, je n'avais rien entendu d'inhabituel. Le soir même, les policiers ont emmené l'homme qui disait avoir vu quelqu'un escalader la clôture. Il n'est pas revenu depuis. »

Handicap physique

Hier, à la mi-journée, le propriétaire de la maison était absent lors de notre passage sur les lieux. Selon les informations recueillies sur place, il aurait été conduit au poste de police. Le sac qui contenait le corps se trouvait toujours dans la cour.

« Des habitants se sont rassemblés pour voir ce qui se passait. Des voleurs ont profité de l'attroupement pour dérober des biens à l'arrière de la propriété. Les policiers sont rapidement intervenus et ont arrêté l'un d'eux. Les autres ont pris la fuite. La police et le Bureau municipal d'hygiène (BMH) sont venus examiner le corps. Les policiers ont interrogé le jeune homme qui avait donné l'alerte. Ils ont fouillé son logement et y auraient découvert quelque chose. Ils l'ont ensuite emmené sans lui passer les menottes. Ce locataire de 28 ans vit seul.

Le corps a d'abord été sorti pour que les habitants puissent identifier la victime, mais personne ne l'a reconnue. Elle semblait présenter un handicap physique. Les policiers ont dit l'avoir déjà aperçue à Namontana », rapporte Fanja Ramangalahy, responsable du quatrième secteur du fokontany d'Ambohibarikely Anosibe.

La police a ouvert une enquête le soir même. Une personne est retenue à la Brigade criminelle (BC). Il s'agirait du jeune locataire.