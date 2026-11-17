Les offres promotionnelles sur les voyages et les séjours attirent les consommateurs. Organisée du 12 au 14 novembre 2026, la 12e édition du Tsenaben'ny Fizahantany a enregistré 5 522 visites, avec une affluence croissante durant les trois jours. Certains visiteurs ont même fait la queue à l'extérieur avant l'ouverture des portes du salon.

Les vols intérieurs figurent parmi les principales demandes du public. Air Madagascar a notamment proposé des réductions pouvant atteindre 50 % sur les vols nationaux, dans le cadre de son programme de fin d'année valable jusqu'en juin 2027. Les destinations comme Nosy Be et Sainte-Marie suscitent de l'intérêt, tandis que Fort-Dauphin et Andasibe figurent également parmi les choix appréciés. À titre d'exemple, le trajet Antananarivo-Toamasina était proposé à 390 000 ariary. Des tarifs promotionnels ont aussi été présentés sur certaines liaisons internationales, notamment vers Moroni.

Au-delà du transport aérien, les offres concernent également l'hébergement. Air Madagascar a annoncé des réductions de 20 % sur les voyages et les séjours hôteliers. Certains établissements proposent aussi des remises à partir de 20 %, tandis que des tour-opérateurs facilitent les paiements.

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Ces promotions peuvent encourager les ménages à voyager tout en soutenant les activités des opérateurs touristiques, des hôtels et des prestataires locaux. Pour les professionnels, le salon constitue une occasion de transformer l'intérêt du public en réservations et en retombées économiques dans les régions. La 13e édition est prévue en avril prochain.