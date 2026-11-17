Les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne peuvent plus circuler entre 05 heures et 21 heures sur les axes reliant le pont d'Ampasika à Bemasoandro, Andranonahoatra, Itaosy, Ambavahaditokana, Ambohidrapeto, Ankadimanga et Fiombonana. La mesure a été prise par l'Organisme public de coopération intercommunale (OPCI), qui regroupe ces sept communes.

Cette décision fait suite à l'accident du 10 novembre sur l'une des principales artères d'Itaosy. Un camion avait percuté deux enfants qui se rendaient à l'école. Tous deux ont perdu la vie. « Cette mesure vise à prévenir les accidents, comme celui survenu récemment », a expliqué hier le maire d'Ambavahaditokana.

Révision

Pour un responsable de la sécurité dans le secteur, cette décision rappelle des restrictions déjà en vigueur. « Les poids lourds sont déjà interdits de circulation en journée », affirme-t-il. Il estime que des lenteurs administratives freinent l'application des textes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une révision des horaires de circulation des poids lourds en milieu urbain a également été évoquée lors d'une réunion de concertation les 10 et 11 novembre à l'Espace Yandi, sur le By-Pass. Les secrétaires généraux des ministères chargés des Transports et des Travaux publics ont conduit les échanges, auxquels ont participé les services publics concernés et des représentants du groupement des transporteurs de marchandises.

Ce réaménagement vise à réduire les embouteillages dans la capitale et sa périphérie et à limiter les accidents sur les grands axes, notamment la RN2.