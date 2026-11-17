Tolérance zéro. Le Premier ministre s'est montré ferme et formel quant à la lutte contre la corruption. Il exige des sanctions exemplaires pour ceux qui se font prendre la main dans le sac sans distinction de leur fonction ni de leur statut social et en particulier les agents de l'État. Un beau discours qui relaie l'intransigeance du Chef de l'État par rapport au comportement des services des douanes, de la police aux frontières, des responsables de la sûreté et de la sécurité des vols, de la gendarmerie à Ivato.

Une intervention incisive et a priori sans la moindre concession. Le patron de Mahazoarivo a martelé que l'heure n'est plus à la sensibilisation mais aux sanctions contre ceux qui ne veulent pas suivre le sens de la marche. Il était temps. Cela fait longtemps que l'opinion et la population attendent ce genre de détermination. Dans une situation où l'anarchie règne en maître, il faut sévir avec la dernière énergie et ne pas céder aux pressions politiques ou populaires. Le plus grand obstacle dans la lutte contre la corruption est le fihavanana. On ferme les yeux puisque le coupable est un proche, un ami, un ancien chef hiérarchique, une personnalité de la même église, un parent éloigné, un individu qui partage la même tombe, de même origine... Tout compte fait, tout le monde. Avec toutes ces considérations, personne n'est plus justiciable mais si on sait d'où vient sa richesse, qu'elle procède à des extorsions de fonds, qu'elle fait payer son service, qu'elle vend des faux diplômes...

Voilà pourquoi la corruption est indécrottable malgré la multiplication des institutions de lutte contre ce fléau. Certains régimes les utilisent d'ailleurs comme outils pour éliminer les adversaires politiques ou pour accaparer des biens d'autrui. Cela fait plus de vingt ans que ces institutions existent, qu'on se bouscule pour les diriger mais il reste beaucoup de chemin à faire au-delà de la présentation de bilan mirifique.

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L'opinion attend plutôt des actions concrètes et significatives que des grands mots et de beaux discours. On connaît d'ailleurs qui sont corrompus dans l'administration publique, dans la justice, dans la police et la gendarmerie, à la douane... Des noms et des visages sont publiés de temps en temps avec témérité sur les réseaux sociaux.

La commune urbaine d'Antananarivo a donné l'exemple sur la conduite à tenir contre vents et marées dans ses initiatives d'assainissement de la ville. Il faut adopter la détermination d'un justicier avec la puissance d'un bulldozer. Les récalcitrants sont sanctionnés sans état d'âme. Pour gagner la lutte contre la corruption, il faut mettre de côté le sentiment et les considérations sociales. Ce sont des principes sine qua non, autrement, on restera toujours au niveau des intentions et des effets d'annonce comme c'est le cas depuis presque un quart de siècle.