La corde est tendue entre les pharmaciens autour de la réorganisation des pharmacies de garde à Antananarivo. Des officines qui assurent ce service depuis des années refusent d'appliquer la décision de l'Ordre des pharmaciens de Madagascar les interdisant le service de garde continu. « Sur quel fondement juridique repose la décision de limiter les horaires d'ouverture des pharmacies ? », s'interroge l'un des pharmaciens opposés à cette décision, hier.

La décision de l'Ordre des pharmaciens de Madagascar concerne des pharmacies situées dans la ville d'Antananarivo. L'Ordre des pharmaciens de Madagascar a demandé aux médias de préciser, dans leurs publications relatives aux services essentiels, que la pharmacie d'Avaradrano, à Analamahitsy, la pharmacie Hasin'ny Aina, à Mandroseza, ainsi que la pharmacie d'Amboditsiry, qui ont toujours assuré les services de garde, ne figurent pas parmi les officines assurant un service 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, dans un communiqué publié au mois de juillet.

L'Ordre rappelle que depuis janvier 2026, le nombre de pharmacies de garde au sein de la Commune urbaine d'Antananarivo, couvrant les sept arrondissements, a été doublé. Cette mesure vise à faciliter l'accès des citoyens aux médicaments en dehors des heures réglementaires d'ouverture et pendant les jours chômés.

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Dans un communiqué publié en juin, l'Ordre avait également rappelé que la coordination et la réglementation du service de garde, ainsi que la fixation des horaires d'ouverture des pharmacies, relèvent de ses compétences légales. Il affirme agir dans le souci de garantir la légalité, l'équité et l'impartialité entre les officines, tout en donnant la priorité à la santé publique. L'ouverture en dehors des horaires réglementaires incombe ainsi aux pharmacies officiellement désignées comme pharmacies de garde.