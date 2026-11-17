À moins de trois semaines de l'Africa Cup de basketball 3x3, les présélectionnés des Ankoay intensifient leur préparation physique. Lundi, ils ont disputé une première course de 6 km jusqu'au temple FJKM d'Imerinkasinina.

Sous un léger crachin, les quatorze présélectionnés, huit hommes et six femmes, ont pris le départ lundi matin. Le parcours, au dénivelé marqué, s'est achevé devant l'entrée du temple. La séance était encadrée par le préparateur physique Erick Miarantiana Rakotondravao, dit coach Pôty. Elle s'inscrit dans la préparation de l'Africa Cup, prévue du 3 au 6 décembre au Palais des sports de Mahamasina.

Chez les hommes, Alex a franchi la ligne d'arrivée en tête en 28 min 22 s. Il a devancé Livio Ratianarivo (29 min 04 s) et Pierrot (31 min 25 s). Livio conserve le meilleur temps sur ce parcours, avec un chrono de 27 min 44 s établi en 2024.

Chez les femmes, Angela s'est imposée en 33 min 08 s, devant Jaast (33 min 24 s) et Koloina (35 min 53 s).

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L'endurance comme priorité

Elle a également devancé plusieurs concurrents masculins. Le meilleur temps féminin reste celui de Christiane Jaofera Minaoharisoa, qui avait bouclé le parcours en 32 min 38 s en 2024.

Les quatorze présélectionnés ont terminé la course. Le préparateur physique espère voir les chronos s'améliorer lors de la prochaine sortie, samedi. Il a également relevé qu'une gêne au genou avait empêché Sambatra de donner sa pleine mesure.

Pour coach Pôty, l'endurance doit permettre aux joueurs de mieux récupérer entre deux rencontres.

« Avoir une bonne endurance, c'est récupérer plus vite. Vous avez montré de la puissance, mais pour tenir deux matchs dans une journée, il faut encore travailler », insiste-t-il.

Jean de Dieu Randrianarivelo, sélectionneur des Ankoay masculins, rappelle que la course vers Imerinkasinina est devenue un rituel de préparation chaque fois que Madagascar accueille la Coupe d'Afrique. Il insiste sur l'importance de la condition physique pour rivaliser au niveau international.

« Le talent et l'adresse, tout le monde en a, la différence se fait sur l'endurance », souligne-t-il.

Le programme associe travail cardiovasculaire, endurance et vitesse. À proximité du temple, les présélectionnés ont également enchaîné des séries d'accélérations sur une pente raide.