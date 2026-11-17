Deux médailles d'argent supplémentaires pour Madagascar. Ando Mahasoa Ranarivelo et Idealisoa Ranaivomanana ont chacun décroché l'argent dimanche à Abu Dhabi, lors du Festival réservé aux enfants, dans le cadre des 18es championnats du monde de jiu-jitsu avec kimono (Gi).
Engagé chez les Kids 3, en ceinture grise et dans la catégorie des moins de 42 kg, Ando Mahasoa Ranarivelo, du club Checkmat, a battu l'Américain Mohammad Diaa Elashker, du Commando Group, en demi-finale, avant de s'incliner face à Zangger Aidaruly, de l'ARMJJ International Team. Le Malgache avait remporté le bronze en 2025.
Sacrée l'an dernier, Idealisoa Ranaivomanana a éliminé l'Émiratie Alnoud Alblooshi en demi-finale avant de céder en finale face à l'Australienne Chloé De Campos, de la Genesis Academy, chez les filles Kids 3, en ceinture grise et dans la catégorie des moins de 32 kg.
Nofy Chuk Hen Shun avait déjà décroché l'argent chez les amateurs, en ceinture bleue, dans la catégorie des moins de 62 kg. Zo Aina Tsilavina Randriamanga, ceinture marron, et Rina Wilson Razakarisoa, engagé en Master 2, ceinture violette, dans la catégorie des moins de 94 kg, entrero nt en lice ce mardi. Seul Malgache engagé chez les professionnels, Andy Rasamy Anoharana clôturera la participation malgache le 20 novembre en ceinture marron, dans la catégorie des moins de 77 kg.