Entre rock, variété, folk, musique classique et reprises de Mahaleo, le collectif Medley Ho An'i Bekoto a transformé l'hôtel Panorama en un espace de partage musical en soutien à l'artiste.

La solidarité a pris plusieurs accents musicaux, ce samedi, à l'hôtel Panorama. Baptisé « Aza misara-mianakavy Ho an'i Bekoto », le rendez-vous a réuni plus d'une trentaine de musiciens autour d'une même cause : apporter leur soutien à Bekoto, figure emblématique de Mahaleo, confronté à des problèmes de santé. Porté par le collectif Medley Ho An'i Bekoto, l'événement a misé sur un format de festival à plusieurs scènes, avec des espaces consacrés à différents univers musicaux.

Trois salles ont notamment accueilli les prestations. Sur la terrasse, le rock a occupé la scène, avec des reprises de Mahaleo, notamment « Aza misara-mianakavy », mais aussi des interprétations aux accents plus métalliques. Ken a également présenté ses propres compositions. La programmation a parallèlement fait place à la variété, au folk et à la musique classique. L'espace VIP proposait un mélange de genres, avec notamment des sonorités classiques et populaires, tandis que Jejy Music figurait parmi les représentants du registre classique.

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Les rencontres artistiques ont constitué l'un des temps forts de l'événement. Plusieurs duos ont rapproché des voix et des univers différents, notamment ceux de Théo Rakotovao et Monica Njava, puis de Ken et de cette dernière. Tovo J'Hay a interprété ses propres chansons. Le groupe Iraimbilanja a également participé à cette mobilisation, tandis que Mbola Talenta a renoué avec le répertoire de Mahaleo à travers ses interprétations. Euzebia, fille de Jaojoby, a, pour sa part, apporté une touche de salegy au programme.

Convivialité

La pluie a finalement conduit les artistes et les spectateurs à se retrouver dans la seule salle VIP. Ce rassemblement improvisé a donné une dimension encore plus conviviale à la rencontre, favorisant les échanges et les prestations communes.

L'événement proposait plusieurs catégories de billets, avec des contributions allant de 10 000 à 200 000 ariary, selon les possibilités de chacun. Les artistes ont constitué la majeure partie des participants, certains montant sur scène, d'autres apportant une contribution financière. Le public était également présent, même si sa mobilisation est restée moins importante que celle des musiciens.

Au-delà des prestations, cette initiative prolonge un élan de solidarité lancé par la famille de Bekoto, notamment son fils Popoly, ses proches et ses amis. Elle répond à la volonté de soutenir l'artiste de son vivant, après la dégradation de son état de santé et l'interruption de ses activités musicales. Les organisateurs avaient notamment rappelé l'importance de ne pas attendre pour lui témoigner leur reconnaissance et leur affection.

À travers cette mobilisation, les artistes ont ainsi fait de la musique un moyen concret d'exprimer leur attachement à celui qui a marqué plusieurs générations par son parcours au sein de Mahaleo.