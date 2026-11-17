Faire connaître l'opéra et préparer une nouvelle génération de chanteurs lyriques. C'est l'ambition portée par Madagascar Opera Society (MOS) à travers trois journées consacrées à la formation et aux échanges artistiques, du 13 au 15 novembre à Antananarivo. L'initiative a notamment permis à des chanteurs de bénéficier de l'expérience d'une artiste internationale, qui n'est autre qu'Anne Wieben, et de présenter leurs acquis au public.

Les 13 et 14 novembre, une masterclass de chant lyrique a été animée par Anne Wieben, soprano américaine établie à Vienne, en Autriche. Les séances ont porté sur la technique vocale, l'interprétation et l'expression musicale. Les participants ont ainsi pu approfondir leur pratique et découvrir davantage les exigences du milieu professionnel de l'opéra. À travers ce projet, le MOS entend « offrir aux talents locaux des opportunités concrètes de se former, de progresser et de s'ouvrir à des perspectives artistiques internationales ».

La formation s'est achevée le 15 novembre après-midi par un concert de restitution à l'Hôtel de Ville d'Analakely. Les participants ont investi la scène avec des oeuvres issues du répertoire classique. Le ténor Fabio Rakotondrazanany a notamment interprété « Ah ! Lève-toi, soleil ! », extrait de Roméo et Juliette de Charles Gounod, tandis que la soprano Mino Rakotoarisoa a présenté « Ruhe Sanft », tiré de Zaïde de Mozart.

Un projet tourné vers l'avenir

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Anne Wieben a également marqué le programme avec « Meine Lippen, sie küssen so heiß », extrait de Giuditta de Franz Lehár, avant de partager un duo final avec le ténor Fitah Rasendrahasina. L'Ensemble vocal ICanto a, pour sa part, proposé « Bésame Mucho » de Consuelito Velázquez. Les élèves de la masterclass ont aussi démontré les acquis de leur formation : Faniry avec « Crudele... non mi dir » de Mozart et Mbolaniaina avec « Widmung » de Schumann.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec Really Spicy Opera (RSO), sous la direction artistique du Dr Basil Considine, avec le soutien d'autres organisations américaines.

Fondé il y a quatre ans, Madagascar Opera Society oeuvre à la promotion de l'opéra occidental et de l'art lyrique dans la Grande Île. Au-delà des formations et des rencontres artistiques, l'association nourrit le projet de créer une Maison d'Opéra à Madagascar. À terme, elle ambitionne de faire du pays « un véritable pôle du chant lyrique dans l'océan Indien », en misant sur la formation, la transmission et les échanges artistiques internationaux.