Cinq ans après son premier sacre, la chanteuse malgache décroche à nouveau le titre de « World Act of the Year » et figure parmi les nominés des Boston Music Awards 2026.

Niu Raza confirme sa place sur la scène musicale internationale. La chanteuse malgache vient de remporter pour la deuxième fois le prix « World Act of the Year » aux New England Music Awards, 5 ans après sa première consécration, en 2021. Elle devient ainsi la première artiste malgache à obtenir cette distinction. « On a ramené le trophée à la maison », a-t-elle annoncé hier.

Dans son message, l'artiste a dédié cette nouvelle victoire à Madagascar et exprimé sa reconnaissance ceux qui lui font confiance et lui apportent leur soutien.

Une autre échéance attend également Niu Raza. Elle figure parmi les nominés des Boston Music Awards 2026, dans la catégorie « Afro/Caribbean Artist of the Year ». À quelques heures de la clôture des votes, prévue hier soir, elle appelle les Malgaches résidant aux États-Unis ainsi que les autres résidents américains éligibles au vote, afin de solliciter leur soutien.