L'IFM Bus, le dispositif itinérant de l'Institut français de Madagascar, sillonne plusieurs localités entre Antananarivo et Fianarantsoa pour rapprocher la culture des publics éloignés des grands centres urbains.

La culture sort des grandes salles pour aller à la rencontre de nouveaux publics. Avec l'IFM Bus, l'Institut français de Madagascar (IFM) lance un projet itinérant qui associe projections cinématographiques, jeux vidéo et expériences numériques. Cette première édition pilote, organisée du 14 novembre au 4 décembre 2026, reprend l'esprit du Ciné-Bus Albert Camus des années 1960, avec pour ambition d'élargir l'accès à la création artistique et culturelle dans plusieurs régions du pays.

Pour cette première tournée, l'IFM Bus parcourt la RN7, reliant Antananarivo à Fianarantsoa, avec plusieurs arrêts, notamment à Antsirabe, Antanifotsy, Sambaina, Ambositra et Fandriana. Le programme met à l'honneur diverses formes de création. Parmi elles figure le cinéma malgache avec Mandrakizay Doria, un film réalisé par Franco Clerc et récompensé au Madagascar Film Festival 2026. Les visiteurs pourront aussi s'initier à Kalanoro, un jeu vidéo conçu par le studio Red Raketa, et visionner trois courts-métrages d'animation muets issus du catalogue IF Ciné.

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Plusieurs personnalités et partenaires ont pris part au lancement de cette initiative. Parmi eux figurent le réalisateur Franco Clerc, la directrice de l'ISSM, Edwella Ralaiaridimby, le directeur de la Maison ONY, Nicolas Auriaut, ainsi que Dina Valisoa Ratsisetraina, cofondatrice de Red Raketa et conceptrice du jeu vidéo Kalanoro.

Le projet est porté par l'IFM avec le soutien de l'ISSM, en partenariat avec Okalou, Red Raketa Studio, le projet ONY et New Tales. Les Alliances françaises de Madagascar et différents relais locaux participent également à l'organisation des étapes.

Au-delà des projections, l'IFM Bus propose des expériences de réalité virtuelle et des jeux vidéo, offrant ainsi aux participants plusieurs possibilités de découverte et d'immersion dans les univers numériques.