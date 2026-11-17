La liaison maritime entre Toliara et le littoral Sud avec le ferry ne reprendra au plus tôt qu'à la mi-2027. Le bac Fiavota sera remplacé par une nouvelle embarcation.

L'attente a été longue, car la réflexion et l'analyse complète ont pris du temps. C'est l'explication technique avancée d'emblée par le coordonnateur national du Programme intégré de croissance (PIC), prévu pour apporter son soutien au gouvernement dans le rétablissement de la liaison maritime entre Toliara et le littoral Sud. Le bac Fiavota est à l'arrêt total depuis 2021 en raison de défaillances techniques. Mais derrière cette situation se cache également un problème de gestion, qui ne doit plus se reproduire afin de garantir la pérennité de la liaison maritime.

Le bac permet de traverser le fleuve Onilahy, entre la commune de Saint-Augustin et celle de Soalara Sud, offrant la possibilité aux habitants des communes d'Efoetse, Beheloke, Anakao, Itampolo et Androka de ne pas contourner par la piste sur la RN10, laquelle est longue d'au moins 250 km.

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Le bac Fiavota est un don de l'Union européenne dont l'objectif est de désenclaver le Sud de Toliara. Il a été la propriété de l'Organisme public de coopération intercommunale (OPCI) regroupant huit communes du littoral. Toutefois, sa gestion a été marquée par des défaillances et un manque de traçabilité. « C'est justement ces erreurs qu'il ne faut plus répéter. Il a été, entre autres, prévu de réparer le bac Fiavota, alors qu'il n'y avait pas de garantie. L'Agence portuaire, maritime et fluviale (AMPFA) a prévu d'acquérir un bateau d'occasion chez Secren, mais l'option a été couverte d'imbroglio juridique que finalement, cela n'a pas été retenu», explique Ladislas Adrien Rakotondrazaka, coordonnateur national du PIC.

Opérateurs privés

Le recours à un opérateur privé est privilégié pour assurer la gestion du nouveau ferry. Le bac Fiavota sera remplacé par une nouvelle embarcation plutôt que d'être réparé, une opération dont le coût est estimé à 1 milliard quatre cents millions d'ariary. L'objectif est de disposer d'un bateau plus pratique et offrant de meilleures performances techniques. « L'ancien bac, par exemple, fonctionnait avec un système de propulsion hydraulique particulièrement difficile à entretenir. Les exigences techniques seront désormais plus strictes, notamment en ce qui concerne les rampes facilitant les opérations d'embarquement et de débarquement », précise l'interlocuteur.

Un appel à manifestation d'intérêt sera lancé auprès du secteur privé avant la fin de l'année. « Trois conditions sine qua non figureront dans cet appel à manifestation d'intérêt. Le gestionnaire intéressé doit posséder au moins 10 ans d'expérience dans la gestion d'un ferry et être connaisseur du transport maritime. Il doit posséder les connaissances nécessaires dans l'entretien d'un ferry et, enfin, il doit avoir une solide capacité financière pour participer à l'investissement », détaille le coordonnateur du PIC.

Les cahiers des charges, accompagnés des études de faisabilité commerciale, socio-environnementale, technique et institutionnelle, seront ensuite transmis aux quatre candidats présélectionnés. Ces derniers devront soumettre leurs propositions en précisant les caractéristiques techniques du bateau envisagé. « La proposition présentant le meilleur avantage économique sera retenue. Le type de ferry à acquérir ne sera déterminé qu'à l'issue de l'évaluation des offres», conclut la source.

En tant que service public, l'exploitation du nouveau bac sera subventionnée par l'État. Le gestionnaire est soumis à l'obligation de desservir la liaison Toliara et le littoral Sud. Il peut avancer la faisabilité économique adaptée aux besoins de cette zone, en envisageant notamment la desserte d'autres communes, outre Soalara Sud, telles qu'Anakao, Beheloke ou Itampolo.