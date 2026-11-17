Deux personnes ont perdu la vie et deux autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu samedi 15 novembre 2026, vers 17 h 15, à Ankadimpilo, dans le fokontany d'Ambohimarina, commune de Tsinjoarivo Imanga.

Une moto transportant deux personnes, qui rentraient à Ambararatabe après avoir assisté à un match de football, a percuté deux piétons. Selon les témoignages recueillis auprès des personnes présentes sur les lieux, l'excès de vitesse et l'état d'ébriété du conducteur seraient à l'origine de l'accident. Ces hypothèses restent toutefois à confirmer par les résultats de l'enquête officielle.

Les deux hommes qui circulaient à moto, âgés respectivement de 55 et 65 ans et tous deux domiciliés à Ambatomitsangana, commune d'Ambararatabe, sont morts sur le coup. Les deux piétons, âgés de 35 et 40 ans et résidant à Ampizarantany, ont été grièvement blessés. L'un souffre d'une fracture de la jambe gauche, tandis que l'autre présente des blessures à l'oreille et à la jambe.