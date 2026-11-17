L'association Ary Zo a sillonné la région Diana pour promouvoir les droits humains, régulariser l'état civil et soutenir les populations vulnérables.

La promotion des droits humains ne saurait se limiter aux discours. Elle doit se traduire par des actions concrètes au plus près des communautés. C'est dans cette perspective que l'association Ary Zo, regroupant des professionnels issus de plusieurs secteurs et engagée dans la promotion et la défense des droits humains à Madagascar, a poursuivi son initiative de Caravane des droits humains dans la région Diana. Du 6 au 15 novembre, cette opération itinérante a sillonné plusieurs localités, de la capitale à Ambanja, puis d'Ambanja à Antsiranana, avec des étapes à Joffreville, Anivorano et Ramena.

Au programme : interventions juridiques, sensibilisation communautaire, régularisation de l'état civil, lutte contre les violences fondées sur le genre et distribution de dons aux personnes vulnérables. Une démarche de proximité destinée à faire connaître les droits fondamentaux et à apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par différentes catégories de la population.

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À Ambanja, la délégation a entamé ses activités par des visites de suivi dans deux centres, avant de prendre la route vers la capitale du Nord à la mi-journée. À Antsiranana, les interventions se sont poursuivies par un dialogue communautaire réunissant les chefs traditionnels et les responsables locaux. L'après-midi a été consacré à une séance de sensibilisation à Joffreville.

La solidarité au coeur de l'engagement

Ces rencontres ont notamment mis l'accent sur l'implication des acteurs locaux dans la promotion et la protection des droits humains. L'identité juridique des enfants, une priorité Le lundi 9 novembre a constitué l'un des temps forts de cette caravane, avec une intervention à Anivorano, dans le district d'Antsiranana-II. L'équipe y a mené une campagne de délivrance de jugements supplétifs d'actes de naissance, accompagnée de séances de sensibilisation aux droits fondamentaux et d'une remise de dons aux bénéficiaires.

Cette action répond à une problématique majeure: l'absence d'acte de naissance, qui prive encore de nombreux enfants d'une identité juridique officiellement reconnue. Sans identité légale, les enfants concernés peuvent notamment rencontrer des difficultés d'accès à l'éducation et se retrouver davantage exposés aux risques d'exploitation.

Pour apporter une réponse à cette situation, Ary Zo, en collaboration avec le tribunal de première instance d'Antsiranana, s'est fixé pour objectif de faire délivrer au moins 150 jugements supplétifs d'actes de naissance. Une démarche destinée à permettre aux enfants concernés d'être officiellement enregistrés à l'état civil et de jouir pleinement de leurs droits. La jeunesse a également été associée à cette initiative. Des séances de sensibilisation auprès des associations de jeunes ont été prévues, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Mercredi 11 novembre, les échanges ont pris une dimension universitaire à travers une séance de partage avec les étudiants de l'université d'Antsiranana.

Le lendemain, un atelier d'information et de sensibilisation consacré à la lutte contre les violences fondées sur le genre a réuni les organisations de la société civile (OSC).

La caravane a également accordé une place importante à la dimension sociale et humanitaire. Le vendredi 13 novembre, la délégation s'est rendue à la maison centrale d'Antsiranana pour une visite suivie d'une remise de dons. Cette initiative traduit la volonté de l'association d'inclure les personnes en situation de vulnérabilité ou privées de liberté dans ses actions de solidarité et de promotion de la dignité humaine. À travers cette diversité d'interventions, Ary Zo entend faire des droits humains une préoccupation collective, en mobilisant les autorités locales, les responsables communautaires et les organisations de la société civile.