Un peu plus d'un mois après la reprise par l'armée fédérale de Mekele, la capitale régionale du Tigré, les étudiants ont repris le chemin des cours à l'université. Mais ailleurs dans la région, les combats entre les troupes éthiopiennes et les forces du Front de libération du peuple du Tigré se poursuivent. Comment ces jeunes Tigréens ont-ils vécu la reprise de la guerre ? Et comment envisagent-ils l'avenir ?

Les drapeaux éthiopiens, symbole du retour du gouvernement fédéral à Mekele, flottent aux côtés de quelques bannières tigréennes à l'entrée de l'université.

Mariam, 24 ans, est soulagée de la reprise des cours, après des semaines d'angoisse. « Pendant cette guerre, j'étais avec ma famille, c'était difficile. Surtout qu'après le conflit précédent, on commençait tout juste à retrouver un peu d'espoir. Et voilà que tout a été de nouveau remis en question », témoigne-t-elle.

La guerre « anéantit les capacités économiques du Tigré »

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Le retour de l'armée fédérale dans la ville soulage peu l'étudiante en droit, encore traumatisée par la guerre de 2020 qui a fait plus de 600 000 morts. « Nous gardons en mémoire ce qu'ils ont fait. Nous ne pouvons donc faire confiance à personne, ajoute-t-elle. Alors nous plaçons tout notre espoir en Dieu, et en sa miséricorde ».

Son amie Betelhem, à la silhouette filiforme, partage ce sentiment. L'instabilité permanente a nourri chez elle des envies d'ailleurs : « La guerre au Tigré tue les gens, mais elle anéantit aussi les capacités économiques du Tigré. Honnêtement, une fois mon diplôme obtenu ici, je ne resterai pas. Je ne veux pas que mes enfants vivent ce que je vis, je ne veux pas leur enfance soit détruite. Je veux qu'ils aient des perspectives d'avenir, qu'ils voient des choses que je n'ai jamais vues. »

L'année prochaine, les deux amies prévoient de demander une bourse d'études pour un pays européen.