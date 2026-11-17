Les enseignants-chercheurs maliens entament ce 16 novembre leur quatrième semaine de grève. Le Syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Snesup) exige que la prime de recherche, prévue par un décret présidentiel datant de 2017, il y a presque dix ans, soit enfin calculée et versée.

Les autorités de transition tolèrent ce mouvement social car la revendication portée par les grévistes n'est ni politique, ni démocratique. Toutefois, sa durée commence à gêner et suscite un début de réaction.

« Les plus hautes autorités » du Mali ont enfin reçu les dirigeants du Snesup au cours des derniers jours. C'est ce qu'a indiqué le syndicat des enseignants-chercheurs dimanche 15 novembre dans un communiqué, sans donner davantage de précisions, mais en appelant à poursuivre la grève. Sollicité par RFI, le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas commenté.

Selon des enseignants-chercheurs impliqués dans le mouvement, le syndicat aurait été reçu au ministère et même à la présidence. « Mais il n'y a eu aucune proposition concrète pour le moment, explique l'un d'eux. En attendant, on durcit le mouvement en suspendant même les encadrements de master et de thèse ».

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Les autorités de transition n'ont pas l'habitude de laisser s'exprimer la contestation. D'autres mouvements ont été violemment réprimés ou étouffés par le passé, comme les manifestations de mai 2025 contre la suspension des partis politiques, finalement dissous dans la foulée. Si les autorités de transition tolèrent cette grève, c'est que les revendications ne sont ni politiques, ni démocratiques : les enseignants-chercheurs ne réclament pas d'élections, mais la simple application d'une prime, déjà prévue par un décret présidentiel de 2017.

Usure et fragilisation

Pour autant, la longévité du mouvement commence à gêner les autorités de transition qui, après avoir superbement ignoré les grévistes pendant près de trois semaines, ont fini par les recevoir. Oumar Berté, avocat et politologue malien, chercheur associé à l'Université de Rouen souligne : « Cela pourrait conduire à une fragilisation, encore plus, du gouvernement, dans la mesure où il n'y a plus l'euphorie qui était derrière la transition il y a quelques années. L'usure atteint le pouvoir. Le risque est aussi que d'autres syndicats reviennent avec leurs propres revendications. »

Depuis le 26 octobre, la quasi-totalité des universités et des établissements d'enseignement supérieur du Mali sont paralysés par la grève.