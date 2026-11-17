Ce mardi 6 novembre marque le début de la quatrième journée des éliminatoires. Le Sénégal et le Cameroun ont dominé leur adversaire du jour

Quatre jours après leur large victoire à domicile 4-1 au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar , les Sénégalais affrontaient le Soudan dans le match retour comptant pour la quatrième journée des qualifications à la CAN 2027. L'attaquant Nicolas Jackson, déjà buteur à Dakar, a ouvert le score dès la quatrième minute. Le défenseur de Brentford, El Hadji Malick Diouf, a doublé la mise à la 22e minute sur une passe décisive de Pape Gueye. Au retour des vestiaires, Al Gozoli Nooh a réduit le score à la 52e minute.

Salaheldin Adil a remis les deux équipes à égalité à la 75e minute. Le Sénégal est revenu dans la partie en inscrivant deux buts coup sur coup avec Pathe Mboup (87e) et Paul Mendy (90e +1). Avec 10 points en quatre journées, le Sénégal conforte sa première place du groupe et se rapproche sérieusement de la qualification, avec six longueurs d'avance sur le Mozambique, qui compte toutefois un match en moins.

Le Cameroun sur sa lancée

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Les Lions indomptables avaient tout intérêt à remporter leur match de la 4e journée contre la Namibie. Et c'est ce qu'ils ont fait en s'imposant largement (3-0). Le défenseur rennais Mahamadou Nagida s'est illustré à la 12e minute en ouvrant le score. En seconde période, Ryan Fosso et Saidou Alioum ont permis aux Camerounais de prendre le large (58e et 71e). Dans la poule G, le Cameroun de Bryan Mbeumo qui l'avait emporté contre la Namibie lors de la troisième journée(2-0) a déjà un pied en phase finale. Si les Comores ne s'inclinent pas face au Congo à Brazzaville mardi, les Lions indomptables seront qualifiés.

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