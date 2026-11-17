Un doublé, une victoire 5-0 contre le Malawi et une photo pour célébrer son 70e but vendredi 13 novembre. Mohamed Salah croyait avoir dépassé Hossam Hassan au sommet du classement des buteurs égyptiens. Mais la Fifa ne lui reconnaît que 68 réalisations officielles, contre 69 à son prédécesseur. Mardi 17 novembre, lors du match retour des éliminatoires de la CAN 2027, le capitaine des Pharaons aura l'occasion de mettre fin à la polémique sur le terrain malawite.

Mohamed Salah avait préparé sa célébration. Après son doublé face au Malawi, vendredi 13 novembre au stade du Caire, il a posé sur Instagram avec une feuille portant le nombre « 70 ». L'Égypte venait de s'imposer 5-0, ses coéquipiers l'avaient félicité et le capitaine pensait tenir, enfin, le record de buts en sélection.

Sauf que, sur le site de la Fifa, son compteur s'arrête à 68. Hossam Hassan, avec 69 buts, conserve la première place. Deux réalisations séparent donc le chiffre célébré par Salah de celui reconnu par l'instance internationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces deux buts ont été marqués en mars 2013, lors d'une victoire 10-0 de l'Égypte contre le Swaziland. Mais ce match amical n'est pas homologué comme rencontre internationale de catégorie « A » : le sélectionneur de l'époque, Bob Bradley, y avait effectué dix remplacements, alors que la limite autorisée était de six.

La confusion ne vient pas seulement de la célébration égyptienne. Un ancien rapport de la Fifa attribuait par erreur 68 buts à Salah avant la rencontre contre le Malawi. L'instance a corrigé son site le 14 novembre : 68 est son total après le doublé, et non avant.

Le rétropédalage a aussi touché la presse égyptienne : après avoir célébré les 70 buts de Salah le 13 novembre, des médias, dont le quotidien d'État Al-Ahram, ont corrigé leurs articles le lendemain pour ramener son total à 68, à une longueur de Hossam Hassan. La Fédération égyptienne, qui avait d'abord retenu le chiffre de 70, a elle aussi modifié son communiqué pour s'aligner sur le décompte de la Fifa : 68 buts en 121 sélections.

Mardi, au Malawi, l'équation sera simple : un but permettrait à Salah d'égaler Hossam Hassan ; deux le placeraient seul en tête, sans feuille brandie ni débat statistique. Hassan détient le record depuis son 69e et dernier but, inscrit contre la RD Congo lors de la CAN 2006.

Le duel à distance a aussi changé de décor ces derniers jours. Hassan n'est plus le sélectionneur des Pharaons : limogé par la Fédération égyptienne, il a été remplacé par Ali Maher le 7 novembre.

Au-delà de cette course au record, Mohamed Salah a déjà laissé sa trace chez les Pharaons et en Afrique. Avec 22 buts en éliminatoires de la CAN, il en est le meilleur buteur historique, devant le Nigérian Victor Osimhen (17) et le Sénégalais Sadio Mané. Il compte également 20 buts en qualifications pour la Coupe du monde, dont les deux inscrits contre le Congo en octobre 2017, décisifs pour le retour de l'Égypte au Mondial après 28 ans d'absence.

Une CAN lui manque encore

Si Salah a marqué sept buts de plus que Hossam Hassan en éliminatoires du Mondial, les deux hommes sont à égalité en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, avec 11 buts chacun. Hassan a toutefois atteint ce total en sept éditions, contre cinq pour Salah jusqu'à présent.

La CAN, remportée à trois reprises par Hossam Hassan, reste le grand trophée qui manque à Mohamed Salah pour devenir la légende incontestée des Pharaons. Le capitaine égyptien a perdu deux finales, en 2017 et 2022, et l'édition 2027 pourrait être sa dernière occasion de soulever le trophée. D'ici là, il aura peut-être installé son record de buts en sélection à une hauteur difficile à atteindre.