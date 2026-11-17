Le 16 novembre 2024, l'opposant ougandais Kizza Besigye était arrêté à Nairobi, au Kenya. Deux ans plus tard, son épouse Winnie Byanyima réclame sa libération pour lui permettre de recevoir des soins spécialisés. Interrogée par RFI ce 16 novembre 2026, elle met aussi en cause les discussions politiques proposées par le général Salim Saleh, demi-frère du président ougandais Yoweri Museveni.

« Deux années lui ont été prises, à lui et à sa famille. Et pendant ces deux années, il a souffert », confie avec Winnie Byanyima. Auprès de RFI, l'épouse de Kizza Besigye exprime toute son inquiétude pour son mari. Le 16 novembre 2024, l'opposant ougandais se trouvait à Nairobi pour le lancement d'un livre. Enlevé dans la capitale kényane, il avait été ramené en Ouganda et présenté devant une juridiction militaire. Son procès pour trahison se poursuit désormais devant la justice civile.

Depuis son malaise en pleine audience, en juillet 2026, son état de santé préoccupe sa famille. Winnie Byanyima décrit des difficultés persistantes à marcher, à parler et à utiliser ses mains. Selon elle, les examens spécialisés, nécessaires pour comprendre pleinement son état et déterminer les soins adaptés, n'ont toujours pas été réalisés. « Le plus important, pour moi et pour sa famille, c'est qu'il soit libéré, qu'il puisse recevoir les meilleurs soins et se rétablir », insiste-t-elle.

Une prise en charge contestée

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Winnie Byanyima affirme que son mari reste sous étroite surveillance militaire. Son médecin personnel peut lui rendre visite et effectuer des prélèvements, explique-t-elle, mais ne maîtrise pas les installations où il est retenu et ne peut assurer une présence continue à ses côtés.

« Un soldat dort dans sa chambre d'hôpital. D'autres dorment près de la porte, d'autres devant le bâtiment et d'autres encore à la barrière, décrit-elle. La priorité de ses geôliers, c'est de le maintenir là. Ce n'est certainement pas sa santé. » Winnie Byanyima réclame également l'accès aux soins pour Erias Lukwago, avocat de Besigye, lui-même détenu et malade.

La participation de l'opposant à son procès est au coeur des contestations de sa défense. Un rapport psychiatrique, daté du 17 août, transmis à RFI par l'avocat Eron Kiiza, décrit une compréhension apparemment préservée, mais une incapacité à parler ou à écrire. Les médecins estiment que ces difficultés de communication peuvent entraver substantiellement sa capacité à participer à sa défense et préconisent notamment une évaluation spécialisée.

Selon Eron Kiiza, quatre demandes de liberté sous caution ont été rejetées et une nouvelle demande attend toujours une date d'examen. Interrogé par RFI, il dénonce une « persécution politique déguisée en procès » et réclame une libération permettant à Besigye de se soigner. La prochaine audience est prévue le 25 novembre, indique l'avocat.

Les conditions du dialogue en question

À cette bataille judiciaire et médicale s'ajoute une controverse autour des discussions proposées par le général Salim Saleh, demi-frère du président Yoweri Museveni. Interrogée par RFI, ce lundi 16 novembre 2026, Winnie Byanyima dit ignorer si cette initiative bénéficie d'un mandat gouvernemental. Elle accuse la famille présidentielle de contrôler le sort de son mari et met en cause le rôle de Saleh, qu'elle décrit comme son « geôlier », alors qu'il invite des formations politiques à discuter.

L'avocat Eron Kiiza affirme, de son côté, que la famille ne participe à aucune négociation sur la libération de Besigye. Winnie Byanyima précise, auprès de RFI, qu'elle ne s'exprime pas au nom d'un parti politique. Dans une vidéo diffusée le 15 novembre, elle avait exposé les conditions d'un dialogue crédible, associant toute l'opposition, la société civile et les responsables religieux.

Ce dialogue « doit se tenir sur un terrain neutre, être facilité par une personne en qui toutes les parties ont confiance, et avoir lieu lorsque tous les dirigeants sont libres et peuvent participer librement », déclarait-elle dans cette vidéo, en évoquant les opposants détenus, en exil ou empêchés par la maladie.

Dans l'immédiat, sa demande reste la libération de son mari pour lui permettre de se soigner. « Donnez-le nous. Laissez-nous le placer là où il pourra recevoir tous les soins nécessaires », appelle Winnie Byanyima.