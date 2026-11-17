Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue le compromis adopté à Phnom Penh par les chefs d'État et de gouvernement à l'issue du XXe Sommet de la Francophonie. Cette décision intervient après l'absence de consensus sur la désignation du prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Pour la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, ce compromis consacre la non-reconduction de Louise Mushikiwabo à un troisième mandat.

Selon elle, le maintien de l'actuelle secrétaire générale pour une période transitoire de douze mois vise exclusivement à permettre la réforme du processus de désignation du futur dirigeant de l'organisation.

« Ce n'est ni une défaite ni un échec »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour la cheffe de la diplomatie congolaise, ce report ne doit pas être interprété comme un revers pour la RDC.

« Est-ce que cela peut être considéré comme un échec ? Non. La République démocratique du Congo est venue avec la volonté de voir l'organisation se doter des outils et du leadership nécessaires pour relever les défis auxquels elle est confrontée. Ce n'est donc ni une défaite pour le Congo ni pour l'OIF », a-t-elle déclaré.

Selon Thérèse Kayikwamba Wagner, ce processus a également permis aux États membres de prendre conscience de certaines limites du fonctionnement actuel de l'organisation.

« Les États membres ont identifié les faiblesses de notre système et ont réaffirmé leur volonté d'y remédier afin de renforcer davantage l'OIF », a-t-elle ajouté.

Une transition limitée à douze mois

La ministre a insisté sur le caractère transitoire du maintien en fonction de la Rwandaise Louise Mushikiwabo.

Selon elle, cette période doit être consacrée à la gestion des affaires courantes et à la mise en oeuvre des réformes convenues.

« Cette continuité administrative sera assurée pendant douze mois. La secrétaire générale quittera ses fonctions à l'issue de cette période. Cette décision fait partie des résolutions adoptées lors du sommet », a affirmé la ministre.

Elle a également indiqué que le Rwanda s'était engagé à ne pas présenter un autre candidat pour remplacer l'actuelle secrétaire générale durant cette période transitoire.

La RDC veut rester engagée au sein de l'OIF

Au-delà du débat sur la succession à la tête de l'organisation, Thérèse Kayikwamba Wagner a réaffirmé l'attachement de la RDC à la Francophonie.

« La RDC a tout intérêt à demeurer au sein de l'OIF, à rester engagée et à participer activement aux réformes qui seront entreprises afin de renforcer le cadre normatif de l'organisation », a souligné la cheffe de la diplomatie congolaise.

Pour le gouvernement, la priorité reste désormais de participer aux discussions destinées à moderniser le fonctionnement de l'OIF et à adapter l'organisation aux défis actuels du monde francophone.