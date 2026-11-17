Les Léopards de la RDC affrontent les Leone Stars de la Sierra Leone ce mardi 17 novembre 2026 à Casablanca, au Maroc, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027. À la veille de cette rencontre décisive, le sélectionneur national Sébastien Desabre s'est montré déterminé à obtenir un résultat positif afin de rapprocher son équipe d'une qualification anticipée pour la phase finale.

En conférence de presse d'avant-match, le technicien français a réaffirmé l'ambition de son groupe de poursuivre sa belle dynamique après trois victoires successives dans ces éliminatoires.

« Nous voulons nous imposer et pouvoir nous qualifier dès demain. Nous savons que ce sera difficile dans un contexte différent, mais nous sommes concentrés, calmes et conscients que nous devrons donner le maximum de nos possibilités pour l'emporter », a déclaré Desabre.

Le sélectionneur insiste sur la concentration totale de son équipe autour de cet objectif.

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« Notre mission est très claire : se qualifier pour la CAN 2027. Nous sommes très concentrés sur cette mission », a-t-il souligné.

Une victoire face à la Sierra Leone validera la qualification de la RDC à la phase finale de la CAN Pamoja 2027, qui sera coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.