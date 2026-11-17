Des habitants du territoire de Beni continuent de fuir certaines localités du groupement de Baswagha-Madiwe, par crainte de nouvelles attaques des ADF. Ces déplacements interviennent après les récentes incursions de ces rebelles à Cantine-Aloya et Mabalako. Plusieurs ménages ont trouvé refuge à Maboya, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Beni.

Maboya accueille depuis samedi 14 novembre plusieurs ménages déplacés, dont le nombre exact n'est pas encore connu. Selon la société civile locale, ils proviennent principalement de Visiki, Mambingi, Usine et Mabuku, dans les groupements de Baswagha-Madiwe et Malio.

Certains ont poursuivi leur route vers les villes de Beni et Butembo, tandis que d'autres sont restés à Maboya. Nombre d'entre eux sont hébergés par des familles d'accueil et éprouvent des difficultés à subvenir à leurs besoins.

Le président de la société civile de Maboya, Kambale Mastaki, estime que ces déplacés ont besoin d'une assistance humanitaire.

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La semaine dernière, deux attaques attribuées aux ADF à Cantine-Aloya et Mabalako ont fait une quarantaine de morts et provoqué l'incendie de plusieurs habitations, selon la société civile.

Depuis ces attaques, les FARDC, appuyées par l'armée ougandaise (UPDF), mènent des opérations de poursuite des assaillants dans la zone.