L'épidémie de choléra continue de se propager dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans les territoires de Masisi et de Walikale, au Nord-Kivu, ainsi que dans certaines zones du Sud-Kivu. Malgré les efforts des autorités sanitaires, la riposte reste confrontée à d'importants défis sécuritaires et logistiques.

Dans la zone de santé de Katoyi, l'une des plus touchées par l'épidémie, plus de 450 cas et 82 décès ont été enregistrés depuis la déclaration officielle de l'épidémie le 19 septembre, selon des sources médicales locales.

Deux nouveaux décès liés au choléra ont notamment été signalés dans la nuit de dimanche à lundi 16 novenbre 2026 dans les centres de santé de Bitoyi et de Kirambo, situés dans le groupement Ufamandu II, en territoire de Masisi.

L'épidémie s'étend à d'autres zones

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Selon les autorités sanitaires locales, la maladie a également atteint les zones de santé de Kibua et d'Itebero, dans le territoire de Walikale.

Des cas sont aussi signalés dans la zone de Ziralo, au Sud-Kivu, où plusieurs centaines de malades auraient été recensés, parmi lesquels figurent de nombreux déplacés.

L'insécurité freine la riposte

Sur le terrain, la prise en charge des malades reste compliquée par l'insécurité persistante.

Le médecin-chef de la zone de santé de Katoyi, le Dr Justin, indique qu'un lot de 17 cartons de solutés de perfusion destinés aux patients souffrant de déshydratation sévère est bloqué depuis deux semaines à une quarantaine de kilomètres de la zone affectée.

Selon lui, les affrontements récurrents dans cette partie du territoire de Masisi empêchent l'acheminement régulier du matériel médical indispensable à la riposte.

Ces difficultés logistiques viennent s'ajouter aux contraintes sécuritaires qui limitent déjà les déplacements des équipes de santé sur le terrain.

Les responsables de la Division provinciale de la santé (DPS) du Nord-Kivu, basée à Beni, n'avaient pas encore réagi aux sollicitations de la presse au moment de la rédaction de cet article.