Le parlement des jeunes de Beni a poursuivi, dimanche 15 novembre, sa campagne de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola dans les quartiers relevant de l'aire de santé de Bunji. Cette initiative intervient alors que plusieurs décès communautaires ont été enregistrés ces dernières semaines dans certaines aires de santé de la région, souvent à la suite d'un recours tardif aux soins médicaux.

Pour cette organisation, la lutte contre Ebola passe notamment par une meilleure information de la population sur les symptômes de la maladie et sur l'importance d'une prise en charge rapide dans les structures sanitaires habilitées.

Selon ses responsables, les chances de guérison augmentent lorsque les malades sont orientés rapidement vers les centres de santé compétents.

Encourager le recours aux structures sanitaires officielles

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Le président du parlement des jeunes de Beni, Samuel Do Sekanabo, estime que plusieurs décès pourraient être évités grâce à une meilleure sensibilisation de la population:

« Nous constatons que certaines personnes tardent à se rendre dans les structures sanitaires, notamment pour des raisons financières. D'autres recourent à des établissements qui ne disposent pas toujours des moyens adéquats de prévention et de contrôle des infections. C'est pourquoi nous encourageons la population à se faire examiner dans les structures sanitaires officiellement habilitées ».

Selon lui, plusieurs symptômes d'Ebola peuvent être confondus avec ceux d'autres maladies courantes, d'où la nécessité de consulter des professionnels de santé qualifiés.

« Ce sont les professionnels de santé qui peuvent déterminer s'il s'agit d'un cas d'Ebola ou non. Lorsqu'un cas est détecté rapidement et pris en charge dans les structures appropriées, les chances de guérison sont réelles. Ebola est une maladie qui peut être soignée lorsqu'elle est prise en charge à temps », a ajouté Samuel Do Sekanabo.

Éviter l'automédication et les rumeurs

Au cours de cette séance de sensibilisation, le Parlement des jeunes a également invité les habitants à éviter l'automédication, les rumeurs et tout retard dans la recherche de soins médicaux.

L'organisation estime que l'adhésion de la population aux mesures de prévention et de prise en charge constitue un élément essentiel dans les efforts de lutte contre l'épidémie dans la région de Beni.