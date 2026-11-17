Comme le vendredi 13 novembre 2026, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) demeure encore en zone de turbulence à l'issue de la séance de cotation de lundi 16 novembre 2026 avec des indices en baisse.

L'indice BRVM composite a encore régressé de 0,60% à 512,85 points contre 515,94 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en repli de 0,55% à 247,92 points contre 249,28 points précédemment. Pour sa part, l 'indice BRVM Prestige a cédé 0,37% à 190,89 points contre 191,60 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il a fait un plongeon de 1,26% à 359,75 points contre 364,34 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) connait une variation négative de 0,60 % à 206,67 points contre 207,92 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établi à 2,485 milliards de FCFA contre 1,317 milliard de FCFA le vendredi 13 novembre 2026, soit une baisse de 1,168 milliard.

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Concernant la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 20 111,615 milliards de FCFA contre 20 232,537 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 120,922 milliards.

Celle du marché des obligations est en hausse de 17,791 milliards, se situant à 13 411,263 milliards de FCFA ce lundi 16 novembre 2026 contre 13 429,054 milliards de FCFA le vendredi 13 novembre 2026.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 2 090 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 2,61% à 1 770 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 1,98% à 1 285 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 1,54% à 39 450 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 0,85% à 4 145 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SOGB Côte d'Ivoire (moins 4,46% à 7 500 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 4,22% à 8 515 FCFA), BOA Côte d'ivoire (moins 4,09% à 11 500 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 3,92% à 4 900 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 3 000 FCFA).