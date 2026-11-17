On l'appelle l'homme qui a sacré la banane. Oui ! Le 14 novembre, JB Mpiana Papa Chéri, a sucré la salle Accor Aréna ex-Bercy à Paris en France. Cette légende de la Rumba congolaise a signé un retour fracassant sur la scène européenne, grâce à sa performance artistique démontrée lors du concert livré dans la nuit du samedi au dimanche 15 novembre dans la salle parisienne où plus de 20 mille spectateurs ont répondu présent. Au-delà de l'ambiance, le chanteur congolais a profité de sa prestation scénique pour mobiliser les spectateurs contre les violences dans l'Est du pays et aussi pour appeler la signature d'une pétition pour la reconnaissance internationale du génocide en République démocratique du Congo (RDC).

« Cela fait plus de 30 ans que la RDC est agressée dans sa partie Est. Des congolais sont tués chaque jour, des enfants ainsi que des femmes violées. Nous ne pouvons pas rester muets face à ce crime humanitaire. Je vous demande tous de signer la pétition afin que le massacre au Congo soit reconnu comme un génocide », a mobilisé l'artiste.

« Il nous faut 2 millions de signatures pour que cela soit reconnu. Alors je vous demande d'être patriote en signant cette pétition du "Genocost"», a-t-il dit.

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Sur le plan spectaculaire, les mélomanes dont la majorité issue de la diaspora congolaise en Europe et en Amérique ont salué la performance artistique de JB Mpiana alias Papa Chéri et son ensemble musicale Wenge Bon chic bon genre (BCBG) au cours de ce concert qui a marqué leur retour dans cette salle mythique française après 25 ans d'absence.

« Je suis dans la joie et je dis merci aux fanatiques qui se sont déplacés jusqu'à Accor Aréna. Je suis reconnaissant à toutes les personnes qui ont participé à la promotion de cet évènement. Car au début beaucoup n'avait pas cru au projet. BCBG, machine à musique. Les oeuvres resteront toujours des oeuvres. La Rumba congolaise a été célébrée comme il se doit», a déclaré le chanteur au terme de la soirée.

Des incidents avant le concert à Accord Aréna

Initialement prévu pour 20h, le spectacle a finalement commencé à 22h suite aux désordres ayant perturbé l'accès du public. Malgré ces incidents, l'artiste a assuré sa prestation jusqu'à 1 heure du matin, grâce à une prolongation exceptionnelle de la police.

« C'était indépendamment de notre volonté. L'organisation n'avait aucun problème. Certains mélomanes se sont présentés tard alors qu'on avait bien martelé sur l'heure d'ouverture des portes à 17h. (...) J'ai aimé que l'heure ait été récompensée suite au retard des fanatiques. Nous étions dans la loge depuis 12h. Mine de rien, on a fait plus de 3 heures de scène. Vraiment merci, car la prière a fini par payer», a expliqué JB Mpiana

L'entrée sur scène, le répertoire dominé par des anciens succès, la tenue de scène et l'enchaînement des tableaux scénographiques, sont des éléments fondamentaux qui ont permis à cette légende de la Rumba congolaise d'assurer l'ambiance festive. « Vêtu tout blanc avec des dentelles dorés comme un roi souverain, JB Mpiana est apparu dans les airs accompagné des anges pour chasser les ténèbres orchestres par les démons qui doivent laisser à la place à la lumière. Ce scénario démontre que la puissance divine prend toujours le dessus sur le mal quoi qu'il arrive », peut-on comprendre dans la salle.

La montée sur le podium, Soraya et Daida Mpiana, deux filles biologiques du chanteur congolais, qui sont venus soutenir leur père, a encore rendu mémorable cette soirée pour les amateurs de la musique congolaise.

Soirée au goût nostalgique

Des cantiques tels "Zadio Kongolo", "Bye-bye Julie", Jeannette Bombole", "Omba", 'Sans te toucher" ou autres tirés de son premier album " Feux de l'amour" ainsi que des danses d'animation comme "Zébuka", "Lopele", et "Punda" ont amplifié l'ambiance, en mettant en extase les spectateurs à Accor Aréna.

La soirée a été aussi marquée par la remise en pleine scène d'un disque d'or certifié au chanteur pour la meilleure vente de son dernier album "Balle de match" sur le marché. « C'est grâce à vous car vous avez bien accueilli et acheté massivement l'album », a reconnu JB Mpiana.

« C'était exceptionnel et émouvant. La musique était à son niveau. Il a réussi à nous emballer par des chansons nostalgiques qui nous ont parfois rappelé beaucoup de souvenirs. Félicitations à Papa chéri et tout son groupe. Nous avons eu le temps de danser et d'écouter des merveilles du passé », a réagi Matampi Ley, ancien gardien de but de l'équipe nationale du football de la RDC.

Au terme de la soirée, le légendaire chanteur de la Rumba congolaise a annoncé un nouveau concert toujours en France pour décembre 2027, dans la salle Plénitude Aréna (U-Aréna). Une nouvelle échéance qui promet déjà de mobiliser ses nombreux admirateurs.

Tous ceux qui ont raté, vont se rattraper la prochaine fois. Maintenant vers 2027 à Plénitude à Aréna. Merci beaucoup à Papa Chéri JB Mpiana. Tout est en marche avec le BCBG, machine à musique », a commenté Patrick Bologna, un ancien député congolais.

25 ans après son dernier passage en 2001, ce rendez-vous à Bercy a approuvé qu'il existe des artistes qui marquent toute une génération et traversent les époques. C'est le cas de Papa Chéri, JB Mpiana ! Les années passent, mais les légendes restent. Une fierté pour la rumba congolaise, qui a été célébrée sur la scène internationale à sa juste valeur, 5 ans après son inscription sur la liste de mondial de l'humanité.