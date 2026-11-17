La communauté arabe Mahamid est sommée de quitter le territoire du Niger avant la fin de l'année 2026. Les arabes Mahamid sont plusieurs milliers dans le pays, principalement dans le Sud-Est, souvent depuis plusieurs décennies. Les premiers sont arrivés dans les années 1970, en provenance du Tchad et du Soudan. Cela fait plusieurs mois que les autorités nigériennes prennent des mesures à leur encontre. Des voix s'élèvent pour dénoncer de graves discriminations.

L'histoire semble se répéter pour les Mahamid du Niger. Vingt ans après avoir été ciblée sous la présidence de Mamadou Tandja, la communauté est de nouveau sommée de quitter le territoire nigérien. Ses membres ont jusqu'au 31 décembre 2026 pour s'exécuter. Cet ultimatum a encore été répété, il y a deux jours, à leurs représentants, à Chetimari, dans la région de Diffa.

Ces derniers mois, selon un document imputé au ministère de l'Intérieur, des mesures avaient déjà été prises contre les Mahamid, telles que le retrait des pièces d'état civil nigériennes ou la demande de fermeture des écoles et forages d'eau potable devenus profitables exclusivement à cette communauté, accusées par les autorités du Niger de fournir des armes aux groupes armés du bassin du lac Tchad.

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Une politique qui attire les critiques des défenseurs des droits humains, qui dénoncent de graves discriminations. « Les "fautes" commises par quelques individus indélicats ne sauraient justifier, en aucun cas, une mesure collective d'expulsion », écrit par exemple Mamane Kaka Touda, de l'ONG Alternative espaces citoyens. De son côté, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a écrit au général Abdourahamane Tiani, il y a une dizaine de jours. Elle évoque des « violations présumées des droits fondamentaux » des Mahamid dans la région de Diffa.