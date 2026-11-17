Au Mali, cela fait tout juste trois ans, ce mardi 17 novembre, que Clément Dembélé est en prison. Accusé d'avoir menacé de mort le président de Transition, le général Assimi Goïta, dans un enregistrement ayant circulé sur les réseaux sociaux, le militant anticorruption a rapidement été mis hors de cause par une expertise technique. Un juge a même ordonné sa libération à plusieurs reprises, mais le procureur du très redouté pôle anticybercriminalité s'y est opposé, et la Cour suprême a elle-même rejeté la demande de libération en août. Eduardo Gonzalez est l'expert indépendant mandaté par les Nations unies sur les droits humains au Mali.

Eduardo Gonzalez, expert indépendant mandaté par les Nations unies sur les droits humains au Mali, l'assure : « Clément Dembélé est innocent et Clément Dembélé a des droits, consacrés par la Constitution malienne et par le droit international. »

L'universitaire, privé de liberté depuis trois années, « est un homme innocent ». « C'est un être humain qui a passé trois ans en prison de manière arbitraire et injuste. C'est très brutal, déplore l'expert onusien. Cette situation évoque le désespoir. J'imagine la préoccupation de ses amis et de sa famille, et aussi la préoccupation de toutes les personnes au Mali dont le coeur bat pour la liberté. »

« Ce n'est pas seulement Clément Dembélé, rappelle enfin Eduardo Gonzalez. Il y a beaucoup d'autres dirigeants politiques ou sociaux [de la société civile, NDLR] qui souffrent ou ont souffert de détentions arbitraires. J'ai peur que dans une situation où le gouvernement a démontré sa capacité à supprimer les droits politiques et civils, il n'y a pas les conditions pour une justice indépendante. »

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