"Je me suis rendu ce matin au chevet de Dylan, à l'hôpital Jeanne Ebori.

Vendredi, il jouait au football avec ses camarades au stade de Sibang. Il a reçu deux balles. Il a été opéré, il est hors de danger, et je l'ai trouvé courageux.

J'ai parlé avec ses parents. Je leur ai dit ce que je redis ici : ils ne sont pas seuls.

La justice est saisie. Elle fera son travail jusqu'au bout, dans le respect de la loi, et la loi est la même pour tous. Aucun enfant de ce pays ne doit craindre une arme sur un terrain de jeu.

Merci aux médecins et aux équipes de Jeanne Ebori. Courage Dylan. Tes camarades t'attendent."