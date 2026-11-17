Luanda — Le gouvernement angolais entend reproduire, dans d'autres provinces du pays, le modèle de transfert de la gestion des transports publics aux autorités locales, afin de rapprocher les services des populations et de relever les défis de la mobilité urbaine, a annoncé ce lundi à Luanda le ministre des Transports, Ricardo de Abreu.

Intervenant lors de l'ouverture du 19e Conseil consultatif du Ministère des Transports, le ministre a souligné que le transfert concerté de la tutelle de l'entreprise «Transportes Colectivos Urbanos de Luanda (TCUL)» au Gouvernement provincial de Luanda (GPL) constituait une étape décisive dans cette stratégie de coordination institutionnelle.

Selon Ricardo de Abreu, ce partage des responsabilités avec les gouvernements provinciaux s'accompagnera de l'élaboration de plans de mobilité urbaine structurés, en collaboration avec des partenaires internationaux, ainsi que de la mise à disposition de plus de deux mille autobus auprès des administrations locales.

Afin de consolider la structuration du secteur, le ministre a également mis en avant la création de nouvelles entités, notamment l'Entreprise nationale de billettique intégrée (ENBI), la Société de développement de Barra do Dande, l'Opérateur aéroportuaire (ATO), ICB-Urbe et le Fonds social du secteur des transports.

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Rigueur et sens de l'urgence à l'horizon 2027

Dans son intervention, le ministre des Transports a exhorté les dirigeants et les cadres du secteur à faire preuve d'une plus grande rigueur, d'une discipline accrue et d'un sens de l'urgence dans la réalisation des projets en cours. Il a averti que l'approche des élections générales prévues en 2027 ne devait en aucun cas servir de prétexte pour ralentir le rythme de travail ou éluder ses responsabilités.

Le responsable a également mis en avant, comme un acquis, l'importance stratégique qu'a revêtue le secteur ces dernières années, portée par les concessions d'infrastructures portuaires et ferroviaires, notamment les terminaux des ports de Luanda et de Lobito ainsi que la Lobito Atlantic Railway, et par la mise en service de l'aéroport international Dr António Agostinho Neto.

Selon le ministre, ces infrastructures, conjuguées au dynamisme du Corridor de Lobito, ont placé l'Angola au centre de l'attention régionale et géopolitique en matière de connectivité et de commerce.

Ricardo de Abreu a toutefois insisté sur le fait que l'arrivée d'opérateurs privés spécialisés ne réduit en rien le rôle de l'État ; au contraire, elle exige une capacité accrue en matière de régulation et de supervision. « Il incombe aux entreprises publiques de gérer les actifs qui leur ont été confiés avec efficacité, rigueur et un sens aigu de leur mission », a-t-il ajouté.

Dans cette optique, il a soutenu que la transformation du secteur devait être évaluée à l'aune de la qualité des services fournis et de son impact concret sur la vie des citoyens ainsi que sur l'activité économique.

Alors que le ministère des Transports célèbre ses 50 ans d'existence, ce 19e Conseil consultatif a pour objectif d'évaluer le degré de mise en oeuvre des recommandations issues de la précédente réunion, tenue dans la province de Malanje. Il s'agit également d'analyser les réformes institutionnelles, la transformation numérique et le développement du capital humain.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du vice-gouverneur de la province de Luanda, Jorge Miguêns ; des secrétaires d'État aux Transports terrestres, Jorge Bengue Calumbo, et à l'Aviation civile, au secteur maritime et portuaire, Adilson Catala ; ainsi que des présidents des conseils d'administration des autorités de régulation et des entreprises placées sous la tutelle du ministère.